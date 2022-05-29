Власти Польши отправили Украине 18 самоходных артиллерийских установок AHS Krab. Об этом сообщила польская радиостанция Polskie Radio со ссылкой на источник в правительстве.

Также польские военные обучили работе с техникой не менее 100 украинских солдат.

Источник сообщил, что в настоящий момент в распоряжении ВСУ есть как минимум 24 западных самоходных артиллерийских орудия-гаубицы. Скорострельность вооружения составляет около шести выстрелов в минуту с максимальной дальностью до 40 километров.

Бывший командующий войсками ВДВ РФ генерал-полковник Георгий Шпак выразил мнение, что США не позволят Польше отправить на Украину штатных военных.

По его мнению, это может спровоцировать глобальный конфликт, так как Польша является членом НАТО.

Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что Польша «станет былью, если не перестанет тявкать».