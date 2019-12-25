Украина отказалась покупать российское электричество. Такой «имиджевый» ход Зеленского нам выгоден

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в разговоре с ФБА «Экономика сегодня», отметил, что это решение подарит России дополнительные бонусы. По его словам, теперь Украина будет покупать электроэнергию у Белоруссии, где «Росатом» за счет кредитных средств, которые выдала Россия (в размере 11 миллиардов долларов) построил АЭС.

То есть Киев станет покупать электрический ток с белорусской атомной электростанции, а значит Минск продолжит закупать у России газ. Иначе белорусские власти вместо экспорта энергии отправили бы ее на внутренний рынок, и объем закупок российского газа снизился бы.

«Если белорусы не будут продавать электроэнергию на внешние рынки, то сократят генерацию на газовых станциях и закупки российского газа. Это могло бы ударить по российской стороне. Поэтому лучше, что Белоруссия будет продавать электроэнергию Украине вместо сокращения закупок газа в России», — отметил Игорь Юшков.

В конце 2020 года Минск будет готов продавать Украине до 10 млрд кВт/ч электроэнергии, уточнил эксперт. Он напомнил, что в законе, принятом Зеленским, есть оговорка — кабмин может в любой момент возобновить покупку российской электроэнергии, если будет дефицит, так что они всегда могут вернуться к российскому рынку.

Белорусская АЭС. Источник фото: Renessaince / Wikimedia

Лоббизм своих интересов

Аналитик, заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в комментарии «Известиям» сообщил, что своим законом Зеленский пытается лоббировать интересы местных производителей.

«Это лоббизм местных производителей, которые усмотрели в российской электроэнергии мощного конкурента, который может выбить их с рынка, что фактически приведет к закрытию ряда местных электростанций. Это, в свою очередь, приведет к закрытию части оставшихся на подконтрольных Киеву территориях шахт», — сказал эксперт.

Он отметил, что сейчас Украина старается переходить на новую модель рынка электроэнергии. Поэтому государственные структуры перестали быть единственными покупателями и реализаторами электроэнергии, цены ушли на рыночную регуляцию. Это также может стать причиной решения Зеленского.

По мнению политолога и экономиста Александра Дудчака, Киев действительно допустил передел сфер влияния украинского рынка электроэнергии и доходов от ее продажи. Однако такие действия властей повлекут разбалансировку энергосистемы страны.

«Принципы „покупаем у тех и не покупаем у этих“ уже не работают. А попытки переподчинить свою энергосистему плохо влияют на атомные электростанции… Возможно, Зеленский хочет продемонстрировать, что он стоит выше разборок олигархов. Но на самом деле это передел сфер влияния, где будет определено, в чей карман будут поступать доходы от покупки и продажи электроэнергии из России», — отметил Дудчак в интервью ФАН.

Эксперт предостерег правительство Украины, ведь такие игры могут привести к серьезным, а то и катастрофическим последствиям. На сегодняшний день «из 15 блоков атомных станций семь или восемь постоянно находятся на ремонте», что, по мнению эксперта, близко к чрезвычайной ситуации подобной Чернобылю. Поэтому он призвал не шутить с такими вещами.

Популярное решение

О самопиаре Владимира Зеленского заявил еще один эксперт — директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. Он считает, что закон «О рынке электрической энергии» не принесет сколько-нибудь серьезных последствий для Украины, однако подправят падающие рейтинги поддержки главы государства.

Законом Зеленский отреагировал на критику и обвинения в непатриотизме.

«Зеленский подписал закон, потому что был вынужден реагировать на ту критику, которая звучала по отношению к так называемой поправке Геруса, которая позволяла поставлять электроэнергию из России и которая создавала для власти два кризиса. Первый кризис заключался в том, что власть обвиняли в непатриотизме, в допуске на украинский рынок российской электроэнергии. И второй кризис — в том, что власть обвиняли в сговоре с Коломойским, который эту электроэнергию покупал», — пояснил Бортник в интервью ТАСС.

Он уверен, что по факту решение Зеленского не станет проблемой — ведь всегда можно произвести реэкспорт российского тока через территорию Белоруссии или получить его из соседних стран.