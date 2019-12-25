Зеленский подписал закон о запрете закупок российской электроэнергии

Украина признала невозможность отсоединения от российской энергосистемы Подробнее

«Закон устанавливает запрет на продажу и поставки электрической энергии, импортируемой из Российской Федерации по двусторонним договорам и на внутрисуточном рынке», — заявили в пресс-службе.

Уточняется, что «во избежание чрезвычайной ситуации в объединенной энергосистеме Украины» запрет может быть отменен правительством страны.