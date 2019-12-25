Зеленский подписал закон о запрете закупок российской электроэнергии
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О рынке электрической энергии». Документ запрещает импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам. Об этом сообщил портал «Утро.ру» со ссылкой на пресс-службу Зеленского.
Украина признала невозможность отсоединения от российской энергосистемыПодробнее
«Закон устанавливает запрет на продажу и поставки электрической энергии, импортируемой из Российской Федерации по двусторонним договорам и на внутрисуточном рынке», — заявили в пресс-службе.
Уточняется, что «во избежание чрезвычайной ситуации в объединенной энергосистеме Украины» запрет может быть отменен правительством страны.