Украина признала невозможность отсоединения от российской энергосистемы

Киев делает все возможное, чтобы в ближайшее время отсоединиться от энергосистемы России. Но прямо сейчас это сделать невозможно. Такое заявление сделал замминистра энергетики и защиты окружающей среды Украины Виталий Шубин.

Украина вновь стала закупать электроэнергию в России Подробнее

Он выразил надежду, что в течение ближайших трех лет Украина сможет интегрироваться в европейскую энергосистему ENTSO-E. Об этом сообщило РИА «Новости». Шубин отметил, что пока его страна продолжает пользоваться так называемым техническим импортом из РФ. По его словам, это «перетоки, которые регулируются определенными техническими соглашениями».

Украина перестала покупать электроэнергию у РФ в 2015 году. Однако в сентябре 2019 года Верховная рада вновь позвонила импортировать электроэнергию по двусторонним договорами из Белоруссии и России. Уже в октябре Украина возобновила покупки электроэнергии из РФ по двухсторонним договорам.

Замминистра отметил, что российская и украинская энергосистема связаны исторически. Исключением является только Бурштынский энергоостров.