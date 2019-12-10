Газ, Донбасс и «всех на всех». Итоги саммита «нормандской четверки»

В парижском Елисейском дворце впервые после трехлетнего перерыва собралась на саммит «нормандская четверка». Главы четырех государств встретились, чтобы обсудить вопросы примирения на Украине, обмен пленными, выборы на территории самопровозглашенных Донецкой (ДНР) и Луганской республик (ЛНР), и контроль над российско-украинской границей.

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Отчасти из-за возобновления формата, или из-за того, что впервые встретились президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский, саммит многие читают судьбоносным. Начался он с общей встречи, и только потом были проведены двусторонние переговоры Путина и Зеленского, возможность которых до последнего момента оставалась под вопросом. Начался саммит с полуторачасовой задержкой.

Перед встречей Зеленский заявлял, что намерен выдвинуть ряд условий по проведению выборов в отдельных районах ДНР и ЛНР, возврату заключенных и выводу военных формирований из Донбасса.

Путин и Зеленский разговаривали 1 час 20 минут. СМИ сообщают, что 15 минут они общались без свидетелей.

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После того, как Путин и Зеленский закончили переговоры, саммит «нормандской четверки» возобновился в формате ужина.

Еще до официального заявления о результатах встречи СМИ и инсайдеры сделали некоторые предположения. Например, о том, что Украине и России удалось договориться по газу.

Позднее Путин сообщил журналистам, что встреча с Зеленским прошла хорошо, «по-деловому», и, в общем, казался довольным.

«Украинская правда», напротив, со ссылкой на инсайдеров сообщила, что переговоры зашли в тупик, так как стороны не смогли договориться о возвращении Украине контроля на границе. Якобы Путин настаивал на проведении сначала выборов в самопровозглашенных республиках, а Зеленский не согласился.

Инсайдеры сообщили, что договориться о разведении сил в Донбассе сторонам не удалось. Якобы Зеленский заявил, что не сможет обеспечить отвод украинских военных.

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Во время переговоров глав государства их помощники, по данным «Интерфакс — Украина», вносили правки в итоговое коммюнике саммита.

Пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель подтвердила, что переговоры президентов Росссии и Украины прошли очень успешно.

«Украинская позиция была представлена очень сильно. Скоро будет представлено коммюнике», — заявила Мендель РБК.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил журналистам, что «зрады нету», и пока все идет очень правильно.

Пока главы государств обсуждали пути вывода Украины из кризиса, перед Елисейским дворцом несколько ветеранов боевых действий в Донбассе порвали флаги России и ДНР. По некоторым данным, это были члены «Руха ветеранів України», которые пришли с плакатом «Не капитулируй перед Путиным, ты же не лох!». Очевидцы утверждают, что они уничтожили флаг Сербии. Перепутали сходные триколоры.

Как бы там ни было, на пресс-конференции участники встречи оценили ее результаты очень высоко. Эммануэль Макрон перед пресс-конференцией заявил, что на саммите удалось создать атмосферу доверия, было достигнуто соглашение по «формуле Штайнмайера». По словам французского президента, собравшимся удалось продвинуться по всем направлениям. В ближайшие четыре месяца будет проведена работа над обеспечением проведения выборов в Донбассе.

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«Мы верим в установление мира, впервые достигнут прогресс в ходе беспрецедентного обсуждения», — подчеркнул Макрон. Он признал, что на короткую перспективу были достигнуты достойные результаты.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель отметила, что впервые за годы удалось преодолеть застой, хотя и было приложено много усилий. По ее словам, стороны обсуждали некоторые до сих пор нерешенные вопросы. В частности, сложившуюся в Луганске сложную гуманитарную ситуацию.

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«Встреча показала добрую волю к решению всех этих вопросов. Если реально смотреть на проблемы, я довольна результатами. Я рада, что встретились Путин и Зеленский», — сказал канцлер.

Владимир Зеленский признал, что встреча была долгой, но все было «предметно и важно».

Мы не только обсудили все вопросы и поговорили о четких конкретных шагах. Украинская сторона настаивала на комплексном решении вопросов безопасности на востоке. Только в этом случае можно решить политические вопросы Владимир Зеленский.

Он сообщил о принятии мер по стабилизации ситуации в Донбассе и по прекращению огня до конца 2019 года. А также проинформировал, что комитет «Красного креста» получит доступ к спискам пленных, и до 31 декабря состоится обмен «всех на всех».

«Сегодня я настаивал на возвращении Украине контроля над границей. Этот вопрос снова будет обсуждаться через четыре месяца. Я никогда не нарушу некоторые принципы — федерализацию государства, никто не может оказывать давление на вектор движения Украины и невозможность компромисса на востоке через уступки территорий», — подчеркнул украинский президент.

Владимир Путин заявил, что в главном итоговом документе саммита подчеркивается неукоснительное выполнение минских соглашений.

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«Участники приветствовали разведение сил, это важный шаг для деэскалации напряженности. На участках отвода сил будет произведено разминирование территорий. Мы обсуждали получение Донбассом особого статуса на постоянной основе, как сказано в минских соглашениях. Нужно не затягивать с амнистией и запретом уголовного преследования лиц, участвовавших в военных действиях. Была поддержана идея обмена пленными», — отметил глава государства.

«А у нас в квартире газ»

Владимир Путин на вопрос украинкской урналистки по газу вспомнил детский стишок.

«Знаете такой детский стишок: „А у нас в квартире газ, а у вас“. Так вот у вас тоже есть, только мог бы быть на 25% дешевле для конечного потребителя, чем сейчас, если мы придем к адекватным совместным решениям. Прежде всего мог быть дешевле для промышленного потребителя, потому что цена газа для бытового потребителя, для граждан, дотируется, мы не можем высчитывать цену от дотируемой цены», — сказал глава России.

Владимир Путин подчеркнул незыблемость минских соглашений. Он согласился что некоторые пункты имеют определенную гибкость.

«Трактуются они по-разному, дискуссия по ним могла бы быть. Но никакой другой альтернативы минским соглашениям нет, и они будут реализованы. В них четко прописано, что Украина начинает устанавливать контроль над территорией Донбасса на следующий день после проведения выборов. Окончательно процесс завершится после реализации всех политических процедур. Если мы вскроем один пакет минских соглашений, придется переписывать и другие. Они связаны», — напомнил российский президент.

Он также добавил, что русскоязычное населения Украины должно пользоваться равными правами с остальными гражданами. Тем более, что таковым себя считает 38% населения.

«При этом со следующего года в школах не будут преподавать на русском. На венгерском и польском — только с 2023 года. Это вызывает вопросы, ответов на которые мы не получили. Надеемся, все решится через четыре месяца», — резюмировал президент.