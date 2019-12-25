Зеленский подписал закон о запрете импорта электричества из России

При этом в документе указано, что правительство имеет право отменять данный запрет на определенный им срок в случае чрезвычайной ситуации в объединенной энергосистеме страны.

Исходя из текста сообщения, основная задача нового закона — контролировать сильно колеблющиеся цены на электроэнергию, устанавливать их предел в условиях недостаточной конкуренции на рынке. Также данным нормативным актом предполагается упорядочить работу энергоснабжения при новой модели рынка электроэнергии.

Верховная рада Украины проголосовала за законопроект 4 декабря. Ранее сообщалось, что Украина начала импорт электроэнергии из Белоруссии.