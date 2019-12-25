Зеленский подписал закон о запрете импорта электричества из России
Украинский президент Владимир Зеленский принял поправки к закону «О рынке электрической энергии». Он предусматривает запрет на продажу и поставку электроэнергии из России по двусторонним договорам и на внутрисуточном рынке. Об этом говорится на сайте главы государства.
При этом в документе указано, что правительство имеет право отменять данный запрет на определенный им срок в случае чрезвычайной ситуации в объединенной энергосистеме страны.
Исходя из текста сообщения, основная задача нового закона — контролировать сильно колеблющиеся цены на электроэнергию, устанавливать их предел в условиях недостаточной конкуренции на рынке. Также данным нормативным актом предполагается упорядочить работу энергоснабжения при новой модели рынка электроэнергии.
Верховная рада Украины проголосовала за законопроект 4 декабря. Ранее сообщалось, что Украина начала импорт электроэнергии из Белоруссии.