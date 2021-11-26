Уголь по цене жизни. Трагедия в Кузбассе обнажила проблемы работы шахтеров

Трагедия на шахте в Кемеровской области вскрыла проблему безопасности на опасных производствах. Эксперты уверены, что ответственность за человеческие жизни несут хозяева шахт и проверяющие организации, которые закрывали глаза за недочеты.

Взрыв на шахте «Листвяжная», который произошел 25 ноября, унес жизни 46 горняков и пятерых горноспасателей, которые отправились под землю на поиски шахтеров. Также с различными травмами в больницах оказались 63 человека. Один спасатель, которого сочли погибшим, все же смог выбраться из шахты после того, как провел там целую ночь. Сейчас за его жизнь борются врачи.

По предварительной версии, в шахте произошел взрыв метана, который спровоцировала случайная искра. Для выяснения всех обстоятельств и причин взрыва в регион приехали сотрудники столичного СК. Также в области организовали масштабные проверки правил техники безопасности и охраны труда на всех шахтах.

На шахтах не соблюдали нормы безопасности

Выжившие шахтеры и родственники погибших рассказали, что люди в шахте «Листвяжная» работали без соблюдений мер безопасности. К этому их якобы вынуждало начальство, грозившее уволить недовольных с «волчьим билетом». При этом шахтерам платили около 40–50 тысяч рублей.

Вдова звеньевого Бориса Пиялкина рассказала, что за 10 дней до трагедии горняки сами тушили пожар в шахте. Однако после ЧП никаких мер предпринято не было. По словам Пиялкиной, предыдущее крупное происшествие произошло на шахте 18 лет назад — тогда при взрыве погибли 13 человек.

«Этот метан давно там зашкаливал. Зашкаливал так, что все датчики там пищали. Мужу исполнилось 55 лет, он на этой шахте отработал 33 года. Он каждый день говорил: „Добром это не кончится“. Виновата компания, которой нужен только уголь, человеческая жизнь не ценится!» — сказала Инна Пиялкина.

Источник фото: телеканал «360»

Родственникам погибших шахтеров обещали выплатить по одному миллиону рублей от Фонда социального страхования. Холдинговая компания «СДС», которой принадлежит шахта, заплатит по два миллиона рублей. Однако эти деньги, отметила Инна Пиялкина, не вернут к жизни мужей и сыновей.

Следственный комитет сообщил, что возбуждено уголовное дело по факту халатности в отношении двух главных госинспекторов беловского отдела Ростехнадзора. За нарушения требований промышленной безопасности задержаны директор, его первый заместитель и начальник участка ООО «Шахта „Листвяжная“».

Безопасность шахт зависит от руководства

Геолог, кандидат технических наук Станислав Завацки рассказал «360», что при СССР работал студентом на практике в шахтах, бывал там и в нынешнее время. По мнению геолога, многое в условиях работы горняков зависит от воспитания самого руководства, а оно за эти годы поменяло свою логику и психологию.

«Раньше боялись, чтобы не было никаких травм на производстве, чтобы не было никаких недочетов при проверках отчетов и аппаратуры. Хотя тогда было намного проще, чем сейчас: сегодня аппаратуры хорошей много, но все ее стараются заглушить, лишь бы люди пошли работать, несмотря на метан и угольную пыль», — сказал Станислав Завацки.

Он добавил, что шахтеры, которые работают за гроши в страшных условиях, приносят огромные прибыли. Надзорные организации, местные власти и государство должны контролировать такие производства, вводя карательные меры против тех, кто отвечает за ход работ на предприятии.

Порядок на шахте сохранит жизни

По словам Станислава Завацки, собственников шахт нужно заставить обеспечивать людям нормальные условия труда. При этом государство не должно бояться их наказывать. Потому что человеческую жизнь не вернешь никакими деньгами и пособиями.

Геолог уточнил, что за условиями работы и безопасностью шахтеров должен следить Ростехнадзор. Его специалистов тоже нужно призвать к ответу: если они нашли недочеты, то должны были проконтролировать, как они были исправлены. Нужно устраивать внеплановые внезапные проверки, ставить свои датчики, независимые от датчиков компании.

«Также есть Госгорнадзор, МЧС. Спасать и терять горноспасателей, как случилось в этот раз, — это недопустимо! Это высочайшие профессионалы, люди, которые не боятся рисковать. Но там были условия, в которых даже они не смогли выжить и погибли. Поэтому сохранить жизни поможет только порядок», — сказал Станислав Завацки.

Культура безопасности на шахтах

Инструктор по безопасности и выживанию Михаил Макеев в разговоре с «360» отметил, что случай в Кузбассе показал проблему не столько с российскими шахтами, сколько с культурой безопасности в целом. В погоне за добычей люди пренебрегают элементарными правилами.

«Все эти датчики метана, автономные пожарные извещатели придуманы не просто так. Это превентивные меры для того, чтобы в первую очередь сохранить жизнь людей, а уже потом сохранить имущество, какой-то бизнес, производство. И когда люди идут на риски, пренебрегая правилами безопасности, получается то, что случилось на шахте „Листвяжная“», — сказал Михаил Макеев.

Он напомнил, что на каждом предприятии должны быть инженер по охране труда и сотрудник службы безопасности, который отвечает за все виды безопасности. Этот человек в первую очередь ответственен за исправность всех превентивных мер.

«Нужно прививать культуру безопасности людям, доносить до них, что пренебрежение грозит плачевными результатами. Пока люди этого не поймут, число происшествий точно не уменьшится. И не только на производстве, но и в жилом секторе, на дорогах. У нас же как — пока гром не грянет, мужик не перекрестится», — сказал Михаил Макеев.