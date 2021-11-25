Названа предварительная причина ЧП на шахте «Листвяжная»

Взрыв метана мог привести к ЧП на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области. Об этом заявил заместитель генерального прокурора Дмитрий Демешин.

«Скорее всего, это был метановый взрыв, обусловленный тем, что была какая-то искра, которая повлекла за собой взрыв и динамический удар. Он травмировал людей, которые не смогли выбраться», — сказал замгенпрокурора.

Он добавил, что для для выяснения всех обстоятельств и причин взрыва в регион приехали сотрудники столичного СК. Также в области организовали масштабные проверки правил техники безопасности и охраны труда на всех шахтах.

Ранее врио главы МЧС Александр Чуприян сообщил, что после ЧП в шахте судьба 35 горняков остается неизвестной. Он также подтвердил, что во время спасательной операции погибли три спасателя. Еще троих спасателей продолжают искать.

Проведение спасательных работ отложили до утра, так как ситуацию усложнила высокая температура и растущая концентрация метана. Поиск пропавших людей продолжат утром 26 ноября. По последней информации, в результате ЧП в шахте погибли 11 горняков, пострадали более 50 человек.