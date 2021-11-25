Полсотни рабочих заблокированы в шахте «Листвяжная» после взрыва. Главное

В Кузбассе, на шахте «Листвяжная», произошел взрыв. Погибли шесть шахтеров, еще до 48 спасатели не могут добраться. Специалисты полагают, что всему виной угольная пыль — от ее возгорания и произошло ЧП. Однако у работавших в шахте горняков иная версия.

Пострадавшие и погибшие

Рано утром на угольной шахте «Листвяжная» в городе Белово Кемеровской области случился пожар. В этот момент под землей находились 287 горняков.

Из задымленной шахты на поверхность уже вывели часть горняков. В больницу доставлены более 40 пострадавших, отравившихся угарным газом: состояние двоих врачи оценивают как тяжелое, еще 41 шахтер находится в состоянии легкой или средней тяжести.

Власти подтвердили смерть шести рабочих.

На место аварии вылетел вертолет санавиации с бригадой врачей Центра медицины катастроф на борту.

Причины взрыва в шахте

По мнению специалистов, наиболее вероятной причиной ЧП может быть возгорание угольной пыли. На шахте зафиксирован взрыв в одном из вентиляционных штреков, сообщил ТАСС со ссылкой на данные Ростехнадзора. Обрушений нет.

Территория шахты оцеплена, и туда никого не пускают, в том числе родственников шахтеров.

Между тем спасенные горняки заявили, что утром перед пересменкой приборы показали превышение уровня метана, но их все равно заставили работать, сообщил Telegram-канал Mash.

В шахте «Листвяжная» остаются еще 48 человек. Связи с ними нет, но спасателям удалось установить их местоположение, написал сайт РЕН ТВ.

По словам начальника ГУ МЧС по Кемеровской области Алексея Шульгина, самоспасательные наборы шахтеров рассчитаны лишь на три часа.

СК возбудил уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. На месте работает следственная группа, в том числе следователи-криминалисты и руководство следственного управления.

После спасательной операции врио главы МЧС РФ Александр Чуприян проведет заседание правительственной комиссии в связи с ЧП на шахте.