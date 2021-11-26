Бывший сотрудник шахты «Листвяжная» заявлял о поступавших от начальства угрозах

Экс-сотрудник шахты «Листвяжная» в Кемеровской области рассказал, в каких условиях приходилось работать шахтерам. По его словам, им не раз поступали угрозы от руководства.

Александр заявил Telelgram-каналу Shot, что горняков часто вынуждали выходить на работу «и в метан, и в газ». При этом платили около 40–50 тысяч рублей. Кроме того, не раз от начальства поступали угрозы. Руководство предприятия предупреждало, что может закрыть допуск в шахту в случае отказа работать.

«„Идите ищите другую работу“. А потом еще сделают запись такую, что на другую шахту ты уже не устроишься. Если устраиваться на другую шахту, она еще опаснее этой. <…> Ну, а что делать? Нужно семью кормить», — сказал мужчина.

Задымление на шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошло в вентиляционном штреке на глубине 250 метров утром 25 ноября. На тот момент там находились почти 300 человек. По предварительным данным, причиной трагедии стал взрыв метана. В результате случившегося погибли 52 человека, 63 пострадали. На данный момент из шахты достали тела шести погибших.