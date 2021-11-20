Актер театра и кино Валерий Гаркалин скончался от осложнений из-за ковида. Жизнь народного артиста России трагически оборвалась в 67 лет. Начав карьеру в кукольном театре, он вырос до одного из самых известных актеров страны — пожалуй, каждый запомнил его по роли в фильме «Ширли-мырли». «360» вспоминает путь, который прошел кумир миллионов россиян.

Тяга к сцене

Валерий Гаркалин родился 11 апреля 1954 года в Москве. Будущий актер вырос в обычной семье. Его родители перебрались в столицу после войны. Отец заведовал гаражной автомастерской, а мать трудилась кассиром в столовой. Сначала они ютились с мальчиком в общежитии, но спустя пять лет, когда на свет появилась младшая сестра Марина, семья получила квартиру в Сыромятниках.

Школьное детство Гаркалина прошло в подмосковном Щелкове. После окончания средней школы в 1971 году он пытался поступить в актерские вузы, но его никуда не взяли. И в итоге отец отправил Валерия работать слесарем на завод.

Через год Гаркалина забрали в армию. Даже на службе его не отпускала тяга к сцене, и в итоге он стал руководить армейским театральным кружком.

Начало карьеры

После армии Гаркалин поступил на факультет кукольного искусства в Музыкальное училище имени Гнесиных, которое окончил в 1978 году. После Гнесинки пошел работать по специальности — в передвижной театр кукол при Кемеровской филармонии. С этого и началась карьера.

Затем Гаркалин начал работать в Государственном театре кукол Сергея Образцова. В 1988 году окончил ГИТИС, получил диплом режиссера. С этого момента он стал актером Московского академического театра сатиры, в котором проработал 13 лет.

Гаркалин играл в спектаклях «Ревизор», «Укрощение строптивой», «Трехгрошовая опера», «Горячее сердце», «Клоп», вместе с народной артисткой России Татьяной Васильевой принимал участие в постановках «Ботинки на толстой подошве» и «Ну все, все… все?». Но широкую известность Гаркалин приобрел все-таки как актер кино.

Звездный час

Первым фильмом, в котором снялся Гаркалин, стал «Катала». Криминальная драма Сергея Бодрова — старшего и Александра Буравского вышла на экраны в 1989 году.

Одной из самых известных киноработ Гаркалина стала комедия «Ширли-мырли» режиссера Владимира Меньшова, вышедшая в 1995 году. В ней Гаркалин сыграл сразу четыре роли — все герои были братьями-близнецами.

Также он запомнился зрителям по фильмам «Бедная Саша», «Ландыш серебристый», сериалам «Белые одежды», «Между нами, девочками». Всего за свою кинокарьеру Гаркалин сыграл более 70 ролей.

Проблемы со здоровьем

Гаркалин был предан своему делу до последних дней, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем. В 2008 году во время гастролей в Литве он перенес тяжелый инфаркт. Сначала врачи диагностировали атеросклероз, но затем состояние актера ухудшилось, он пережил остановку сердца. А уже через год случился второй инфаркт.

В том же 2009-м актер овдовел. Его супруга Екатерина Гаркалина умерла от рака в 56 лет. Больше Гаркалин ни на ком не женился.

В 2018 году Гаркалин попал в больницу с воспалением легких. Актера в тяжелом состоянии госпитализировали в НИИ имени Склифосовского. Но тогда врачам удалось спасти актера. Гаркалин вскоре после восстановления вернулся к съемкам, гастролировал и преподавал в ГИТИСе.

Валерий Гаркалин. Источник фото: РИА «Новости»

Однако осенью 2021 года всех поклонников актера снова встретила тревожная новость: 2 октября Гаркалина госпитализировали в больницу в Коммунарке. У актера подтвердился коронавирус. Болезнь протекала на фоне хронических проблем с сердцем. Через несколько дней состояние ухудшилось. Гаркалина перевели в реанимацию. В пресс-службе ГИТИСа 6 октября сообщили, что актер подключен к аппарату ИВЛ, но находится в сознании.

В одних СМИ писали, что у него 75–85% поражения легких, в других — что 25–50%. Представитель актера Наталья Теплова 8 октября сообщила, что состояние Гаркалина тяжелое, но стабильное. Никаких подробностей врачи не сообщали. Позже, 9 октября, появились сообщения, что Гаркалина подключили к аппарату ЭКМО.

Валерия Гаркалина не стало 20 ноября. Информацию о его смерти ТАСС подтвердил ректор ГИТИСа Григорий Заславский.