СМИ назвали возможную причину смерти Валерия Гаркалина

Журналисты узнали возможную причину смерти актера Валерия Гаркалина. По информации Telegram-канала Mash, народный артист России умер от полиорганной недостаточности.

О смерти Гаркалина стало известно в субботу, 20 ноября, примерно в 10:30. Однако, по информации журналистов, его сердце остановилось в 00:30. По данным Mash, у актера развился пневмоторакс, а после постепенно начали отказывать органы. Официального подтверждения этому нет.

Телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник написал, что медики диагностировали у Валерия Гаркалина полное поражение легких. Кроме того, у него была пневмония четвертой степени, уточнили журналисты.

Валерий Гаркалин прославился своими ролями в известных отечественных фильмах — среди них «Ширли-мырли», «Детки напрокат». Кроме того, актер работал в ГИТИСе, был художественным руководителем мастерской.