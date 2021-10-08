Стало известно о состоянии госпитализированного с ковидом актера Гаркалина

Госпитализированный с ковидом народный артист России Валерий Гаркалин находится в реанимации. Его состояние остается тяжелым, но стабильным. Об этом представитель актера Наталья Теплова сообщила телеканалу «Москва 24».

«Врачи не говорят подробности. <…> Сказали, что состояние тяжелое, но стабильное», — сказала Теплова.

Представитель артиста уточнила, что несколько месяцев назад 67-летний Гаркалин вакцинировался от коронавируса.

«Летом он делал по возрасту прививку. Если я не путаю, которая одноразовая», — сообщила она.

Теплова не знает, где актер мог подхватить заразу. Гаркалин вел активную деятельность. По ее словам, это могло произойти и на гастролях, и на съемках, и в институте.

Гаркалина госпитализировали в больницу в Коммунарке. Об этом стало известно 5 октября. Подтвердился коронавирус. На следующий день артисту стало хуже, его перевели в реанимацию. Накануне его дочь Ника Гаркалина сообщила, что актера подключили к ИВЛ.

Валерий Гаркалин известен зрителю по фильмам «Ширли-мырли» и «Детки напрокат».