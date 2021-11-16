Пример Гаркалина актуален для всех зараженных COVID. Как вирус может привести к тромбозу конечностей

СМИ сообщили, что актеру Валерию Гаркалину, который больше месяца борется с ковидом, грозит ампутация руки. Причиной якобы стал тромбоз, который развился из-за тяжелого состояния Гаркалина. Его представитель опровергла эту информацию, однако риск развития этого заболевания на фоне ковида действительно есть. Сердечно-сосудистый хирург, невролог Павел Хорошев рассказал «360», почему инфекция может привести к таким последствиям и кто больше всего подвержен риску развития тромбоза.

О госпитализации актера Валерия Гаркалина стало известно в начале октября. Его состояние быстро ухудшалось: врачи перевели его в реанимацию, а затем подключили ИВЛ. Через несколько дней СМИ сообщили, что этих мер оказалось недостаточно. Гаркалина ввели в искусственную кому и подключили к аппарату Экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) — его используют, чтобы насытить кровь кислородом при тяжелой острой дыхательной недостаточности.

По данным kр.ru одно легкое у актера оказалось поражено на 75%, а второе — на 85%. 12 октября издание сообщило, что актер пошел на поправку, у него стабилизировались давление и температура тела. Однако 23 октября Mash сообщил, что ему стало хуже. По данным Telegram-канала, у актера почти полностью поражены легкие, их функции постепенно снижаются. Насыщение крови кислородом упало до 40%, а врачи предупредили о риске развития тромбоза.

Официальный представитель артиста Наталья Теплова опровергла эту информацию. Она заявила, что врачи не делают прогнозов о состоянии 67-летнего Гаркалина и предлагают только ждать и рассчитывать на лучшее. При этом СМИ заявили, что у артиста начался тромбоз вен. По их данным, врачи проводят регулярное переливание крови, чтобы организм мог справиться с сепсисом.

15 ноября СМИ сообщили, что у артиста начался тромбоз артерий рук. По прогнозам врачей, ему грозит ампутация левой руки, если состояние продолжит ухудшаться. Сейчас медики стараются справиться с ситуацией без крайних мер и победить тромбоз медикаментозно.

Однако Наталья Теплова заявила, что эта информация — «чистой воды выдумка». Она подчеркнула, что врачи ничего такого не говорят и назвала фантазерами тех, кто придумал эту историю. По словам представителя артиста, у него нет никаких тромбов.

Виноваты антитела

Сердечно-сосудистый хирург, невролог Павел Хорошев рассказал, что в организме есть две категории антител. Более универсальные антитела М, которые похожи на звездочки, а также антитела G. Последние вырабатываются после того, как клетки представят ориентировку на врага — тот или иной вирус.

«Эти антитела являются химическими гарпунами, но сами по себе не несут боеголовки, которая способна разрушить вирус или бактерию. Они могут только надежно фиксироваться на этой сущности», — отметил врач.

Он сравнил принцип работы этих антител с гарпуном. Если запустить гарпун в шхуну, он зацепится за ее поверхность, но никак не сможет ей навредить. Чтобы это произошло, надо гарпун раскачать — только так получится нарушить целостность.

Точно так же нужно сделать и с мембраной врага: нужно антитело как-то раскачать, чтобы мембрана была повреждена, и вирус или бактерия погибли. Кто будет раскачивать другой конец антитела? Нужно его за что-то зацепить. Для этого другим концом антитело цепляется за рецептор и начинает раскачиваться, разламывая мембрану врага Павел Хорошев Сердечно-сосудистый хирург, невролог

Невролог отметил, что эти же рецепторы есть и на тромбоцитах. При этом во время взаимодействия вируса и тромбоцита нередко повреждаются сами тромбоциты, к которым цепляется антитело. В результате огромное количество тромбоцитов оказывается разрушено. Для других тромбоцитов, еще живых, это может быть сигналом к тому, что в организме произошла катастрофа, и им нужно образовать тромб, чтобы закрыть повреждение.

«К сожалению, при коронавирусе это нередкое явление. Когда большое количество тромбоцитов оказывается разрушено, происходит формирование тромбов. Это происходит на фоне выраженной воспалительной реакции, именно поэтому возникает множество тромбов, которые затыкают кровеносные сосуды, капиллярную сеть. В результате кровоснабжение становится нарушенным», — отметил он.

Помочь организму можно

Хорошев отметил, что в такой ситуации человеку надо давать антикоагулянты, чтобы разрушить тромбы и восстановить кровоснабжение. При этом пациенты не должны принимать такие препараты самостоятельно, потому что у них есть обратная сторона: антикоагулянты могут усугубить существующие в организме повреждения — например, кишечника. Тогда человек просто истечет кровью.

Поэтому принимать антикоагулянты можно только под контролем врача, причем только в том случае, если у медика есть специальные препараты — они есть даже не у всех скорых.

Тромбоз грозит каждому

Медик подчеркнул, что в зоне риска развития тромбоза на фоне ковида находятся все, кто может заразиться коронавирусом.

«Я скажу больше — все нормальные люди, у которых нормально реагирует иммунная система на ковид. Поэтому нужно очень внимательно к себе относиться. Все, что можно сделать — минимизировать дозу вируса, которую мы можем получить», — отметил он.

Однако вероятность тромбоза при коронавирусе не очень высока. Хорошев подчеркнул, что это видно на практике: жертвой тромбоза становятся не так уж много людей. Как правило, наибольшую опасность ковид представляет для легких, а не для сосудов.