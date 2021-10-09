kр.ru: Гаркалина подключили к аппарату ЭКМО

Актера Валерия Гаркалина подключили к аппарату ЭКМО. У него большое поражение легких.

Об этом сообщил kp.ru со ссылкой на источник. Одновременно с этим Гаркалин подключен к аппарату ИВЛ. Одно легкое у него поражено на 75%, а второе — на 85%.

Ранее Гаркалин заразился коронавирусом. Его госпитализировали в тяжелом состоянии в Москве. Он попал в больницу 2 октября после положительного результата теста на коронавирус и с поражением легких 25–50%. Болезнь проходит на фоне хронических проблем с сердцем.

Представитель актера Наталья Теплова уточнила, что несколько месяцев назад 67-летний Гаркалин вакцинировался от коронавируса. Теплова не знает, где актер мог подхватить заразу. Гаркалин вел активную деятельность. По ее словам, это могло произойти и на гастролях, и на съемках, и в институте.

Валерий Гаркалин — известный советский и российский актер, профессор РАТИ. Окончил Музыкальное училище Гнесиных и ГИТИС. Он известен по таким фильмам, как «Ширли-мырли», «Ландыш серебристый» и многим другим. В 2008 году Гаркалин перенес два инфаркта.