В Сети распространилось видео с очередными издевательствами над российскими пленными. Военные со стороны Украины смеются и добивают лежащих в лужах крови российских солдат, у одного из которых связаны руки. Преступников быстро нашли в соцсетях. Среди них опознали боевика «Грузинского легиона», которого ранее видели в компании Михаила Саакашвили.

Издевательства над пленными

Украинские Telegram-каналы распространили видео, где их солдаты добивают пленных российских военнослужащих и издеваются над уже мертвыми. На кадрах люди в форме выстрелами в голову убивают лежащего на дороге человека. Рядом с ним — еще трое мертвых мужчин. У одного из них связаны руки за спиной, а голова прострелена.

После расправы над пленными боевики обмениваются украинскими лозунгами. После этого за кадром звучит фраза: «Грузины, ***». Они также забрали вещи из карманов убитых, а один даже показал на камеру «добычу» и свое лицо.

Военный корреспондент Александр Коц отметил в своем Telegram-канале, что российских солдат убили не в бою, а хладнокровно расправлялись с уже пленными бойцами.

«Один из наших бойцов дергается и хрипит. Его добивают выстрелами из автомата под довольные комментарии. Сначала я предположил, что хрип — следствие попадания пули в легкое. Но камера выхватывает одного из убитых. Белая повязка на рукаве, руки связаны за спиной. Точь-в-точь как на кадрах из Бучи, аналогичный почерк. Они погибли не от пуль», — отметил Коц.

Он отметил, что под каждым из военных — большая лужа крови. По словам Коца, такого не бывает после огнестрельного ранения. Скорее всего, военные попали в засаду и им перерезали горло.

«Хрип указывает именно на это. <…> Они (добивающие военных — прим. ред.) гордятся своей инфернальной жестокостью, снимают видео, рассылают его друзьям, может, даже родственникам», — подчеркнул Коц.

Боевик «Грузинского легиона»

Те, кто добивал российских военных, действительно не скрывали своих лиц на видео. В итоге в социальных сетях удалось быстро найти как минимум троих человек. Речь идет об Алексее Антонюке из Киева, Алексее Куцирине, в соцсетях которого в качестве места жительства указана Москва, а также о боевике «Грузинского легиона» Теймуразе Хиназишвили.

Последний воюет на Украине более восьми лет, написал Теlеgrаm-канал «Раньше всех. Ну почти». Хиназишвили ранее был замечен в компании экс-президента Грузии, грузинского и украинского политика Михаила Саакашвили.

Источник фото: Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти»

В открытом доступе появились данные обо всех участниках расправы, а также об их родственниках — родителях, братьях, сестрах, женах. Так, в аккаунте во «ВКонтакте», ссылку на который распространяют в Сети, супруга боевика «Грузинского легиона» очень нежно подписывает фотографии с ним: «Мое грузинище любимое». Тем временем в шапке профиля девушки написано: «Жена самого лучшего в мире грузина».

Источник фото: «ВКонтакте»

Правда, многие пользователи Сети после опубликованного ролика отзываются о «лучшем в мире грузине» менее лестно, называя его действия «зверской расправой».

«Грузинский легион» и Украина

Диверсионно-разведывательная группа «Грузинский национальный легион» работает на Украине под опекой ВСУ. Известно, что боевики группировки также принимали участие в конфликтах в Афганистане и Ираке. Добровольцев отбирают на территории Грузии из числа националистов, которые имеют опыт боевых действий против России.

Среди «легионеров» есть участники грузино-абхазского и грузино-осетинского конфликтов, рассказал знакомый с ситуацией источник РИА «Новости».

По его данным, «Грузинский национальный легион» состоит ориентировочно из 25 человек, преимущественно граждан Грузии. Финансировал их якобы через американские фонды бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили.

Эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин объяснил «360», что Грузия и Украина тесно связаны.

«На Майдане, когда было расследование, оказались снайперы из Грузии. <…> Они довольно тесно взаимодействуют. И естественно, что все „солдаты удачи“ со всего мира потянулись на Украину, в том числе из Грузии. <…> Зеленский попросил Грузию активизировать свои боевые действия против России, тем самым помочь Украине», — отметил Кошкин.

Однако сотрудничество Украины и Грузии еще больше значения имеет в контексте взаимной поддержки радикалов. Эксперт подчеркнул, что нынешняя власть Грузии не поддержала санкции против России, чтобы не вредить собственной экономике.

Что же касается демонстрации лиц людей в форме на видео, Кошкин уверен, что они сейчас выступают в роли артистов. Ведь наемникам нужно портфолио, чтобы иметь доказательства участия в тех или иных конфликтах. При этом военный журналист Алексей Борзенко отметил, что грузинские военные на Украине — наемники.

«Там большое количество наемников. По некоторым данным, около пяти тысяч. Значительная часть из них сформировалась из тех, кто приезжал в течение всех восьми лет конфликта. Они были на оплате, это в принципе американские деньги. Люди ехали зарабатывать деньги», — пояснил Борзенко.

Разное отношение к пленным

Военкор Александр Коц сравнил отношение к пленным среди российских и украинских военных. На контрасте с добиванием солдат ВС РФ, которое показали на видео, ранее более 260 морских пехотинцев Украины сдались в плен российской армии в Мариуполе. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Это очень правильный и осознанный выбор! <…> Их родным больше не нужно переживать за них. Они в полной безопасности», — написал он.

Коц отметил, что российские военные достойно относятся к пленным украинцам. Им оказывают помощь, кормят и отравляют домой.

«И на этом фоне бородатый офицер-чеченец из Росгвардии (который, не сомневаюсь, может отрезать врагу голову) читает лекцию о дружбе народов батальону пленных украинских морпехов», — подчеркнул Коц.

По его словам, украинские военные массово сдаются в плен, так как знают, что их не будут пытать.

«Что их не расстреляют, им не перережут горло, их будут держать в тепле, кормить, подлечат при необходимости. <…> В этом разница между нами — между людьми и обезумевшими животными-террористами», — заключил он.

Глава российского Следкома Александр Бастрыкин уже поручил возбудить уголовное дело по факту жестокого убийства российских военнопленных бойцами «Грузинского легиона», чтобы наказать виновных по всей строгости закона.