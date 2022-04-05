Грузинский легион «помог». Безоружных российских солдат убили и сняли на видео

В интернете начало распространяться видео, на котором убивают раненого российского солдата, лежащего на дороге в крови. Рядом с ним — еще три тела, у одного связаны руки. Оружия поблизости нет.

Видео снимают военнослужащие. Тела на ролике замазаны, но он все равно не для слабонервных — по крайней мере потому, что в кадре много крови. За кадром звучат мат и слова «слава Украине», «слава героям».

Один из мужчин, чье лицо попало на видео, уже засветился в ролике о том, как грузинский легион помогает «зачистке Киевской области» от российских солдат. Кадры опубликованы украинским изданием УНИАН в конце марта.

На прошлой неделе украинские СМИ и местные политики в соцсетях распространили фото и видео об убийствах мирного населения в Буче. Связанные люди лежали на земле. Тела якобы находились на улице несколько дней. Запад заявил о «военных преступлениях» русских на Украине. Минобороны назвало провокацией сообщения о массовых убийствах в Буче.