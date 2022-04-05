Кадыров показал, как более 250 украинских морпехов сдались российским военным в Мариуполе

Российским войскам в Мариуполе сдались 267 украинских морпехов. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал это решение правильным и осознанным выбором, призвав всех военных ВСУ последовать этому примеру. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Кадыров отметил, что всегда призывал украинских военных сложить оружие и сдаться, чтобы вместе с Россией навести порядок ради мирной жизни на Украине. И сегодня в Мариуполе к нему прислушались 267 военнослужащих 503-го батальона, приписанного к 36-й отдельной бригаде морской пехоты ВМСУ.

«Это очень правильный и осознанный выбор! <…> Их родным больше не нужно переживать за них. Они в полной безопасности», — написал Кадыров.

Чеченский лидер также обратился ко всем военным ВСУ, которые еще находятся в раздумьях.

«Мы боремся с бандитами, нациками, азовцами* и шайтанами, которые не принесут ничего хорошего ни россиянам, ни украинцам. Переходите на правильную сторону!» — призвал он.

Кадыров ранее показал, как в Чечне готовят вторую группу добровольцев для участия в спецоперации на Украине.

* «Азов» — украинский националистический батальон, признанный экстремистским и запрещенный в РФ.