В интернете распространилось видео с пытками российских военнопленных, снятое украинскими солдатами. Их действия уже назвали военным преступлением — и не только в России. Но Запад не торопится реагировать. Ответить за издевательства над пленными придется по законам военного времени.

В воскресенье, 27 марта, в социальных сетях распространились видеозаписи, на которых, предположительно, украинские военные пытают пленных российских солдат. Связанным людям простреливают ноги, а затем оставляют истекать кровью.

Голос за кадром спрашивает, кто из пленных является офицером и где стояли разведчики. Один из раненых солдат, предположительно, умирает прямо в кадре — его продолжает пинать автор видео, но тот перестает реагировать. В конце ролика видно, как украинские военные выводят троих связанных пленных и стреляют им по ногам.

По некоторым данным, эти кадры сняты в Харьковской области. В Сети даже появились предположения о том, кто именно стрелял по российским солдатам на видео, — двоих опознали в социальных сетях. Один из предполагаемых преступников — боец запрещенного в России нацбатальона «Азов»*, а другой — боец территориальной обороны.

Средневековая пытка

Военный журналист Алексей Борзенко объяснил, что такие пытки — стрельба по ногам — были еще в Средних веках, позднее их переняли итальянские фашисты.

«В ногах трубчатые кости и коленные суставы. Когда их перерывает пуля, это очень болезненно. И там много кровеносных сосудов, так что если не перетянуть чуть выше [ранения], то человек очень быстро теряет кровь. Здесь именно причинить боль, заставить человека умирать в агонии от потери крови и болевого шока», — уверен он.

Такие же пытки, по словам Борзенко, часто применяли и бандеровцы, главной целью которых было причинить мучения и запугать.

«Здесь какая-то патологическая попытка ответить, запугать, доказать внутри себя, что они еще не проиграли, хотя уже по всем действиям они проиграли», — добавил он.

Почетный президент международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров добавил, что подобными съемками украинские радикалы хотят оказать на российских бойцов психологическое давление, просто запугать их. Однако, по мнению Гончарова, эффект будет обратный, потому что такие зверства только укрепят российских военных в собственной правоте.

Это от бессилия, что они не могут оказать достойное сопротивление и воевать так, как это принято во время войны Сергей Гончаров.

По законам военного времени

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин приказал провести тщательное расследование этого преступления и выяснить все обстоятельства, чтобы наказать ответственных, как этого требует закон. Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов подчеркнул, что подобное обращение с военнопленными — грубое нарушение международного гуманитарного права.

«СК проводит очень тщательную работу по всем военным преступлениями, и по окончании спецоперации каждого военного преступника ждет суд. Как было в Нюрнберге, так будет и сейчас — только это будет совсем другой уголовный процесс, но каждый военный преступник получит сполна», — сказал он.

По словам военного журналиста Алексея Борзенко, участников пыток на видео должны будут судить по законам военного времени. Однако в России действует мораторий на смертную казнь, так что наиболее суровое наказание за любое преступление — пожизненное заключение. Поэтому приговор, вероятно, выносить будут в союзных государствах.

По законам военного времени за такое [полагается] либо расстрел, либо повешение. Донецк и Луганск не принимали обязательств по отказу от смертной казни. Я думаю, что будет «Нюрнбергский процесс» в Донецке, где их приговорят к казни Алексей Борзенко.

Реакция за рубежом

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что происходящее на видео «имеет признаки военного преступления, которое не имеет ни срока давности, ни амнистии ни в украинском праве, ни в международном».

Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный в Facebook** назвал видео с издевательствами над российскими военнопленными постановочным. По его мнению, его сняли сами россияне, чтобы дискредитировать украинскую армию. Военные ВСУ, по его словам, «придерживаются норм международного гуманитарного права».

При этом уже появилась первая реакция из-за рубежа. Видео с пытками российских военнопленных привело в ужас китайских пользователей. Кадры появились в социальной сети Weibo. Китайцы отметили, что это «поведение нацистов» и военное преступление.

«Если это не нацисты, то кто тогда?» — привело РИА «Новости» один из комментариев в китайской соцсети.

Некоторые сравнили кадры с военными преступлениями японцев во время Второй японо-китайской войны, которые вошли в историю как Нанкинская резня — в ней, по разным оценкам, от рук японских военных погибли от 40 до 500 тысяч китайских граждан.

Немецкое издание Bild также рассказало о появившейся накануне записи пыток российских военнопленных. Даже антироссийски настроенный журналист Джулиан Репке выпустил статью, в которой назвал действия украинских солдат военным преступлением.

«Даже если это не то, о чем мы хотели бы говорить, об этом все равно нужно сообщить», — написал он.

Он опубликовал в Тwitter еще несколько видео с того же места, где военные с нашивками с цветами украинского флага бьют ногами лежащих на земле пленных с простреленными ногами. Журналист подчеркнул, что эти кадры, по его мнению, не могут быть постановкой.

Другие западные страны на видео со зверствами украинских боевиков не отреагировали. По мнению Андрея Красова, это делает их соучастниками тех военных преступлений, которые совершаются на Украине.

«Россия должна донести эти ужасающие кадры до всего мирового сообщества, которое пребывает в летаргическом сне», — заключил Андрей Красов.

* Нацбатальон «Азов» — запрещенная в России экстремистская организация.

** Социальная сеть Fасеbооk запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.