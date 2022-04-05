«Мама, со мной все хорошо». Что скрывается за обращениями российских пленных с Украины

Вечер 28 февраля. Четвертый день спецоперации. Все в шоке, не отрываются от новостей. Но мне оторваться приходится — звонит подруга. В слезах. Говорит про своего племянника Пашу, который оказался на Украине. В плену. Кто-то прислал подруге видео с ним. Прошу переслать и готовлюсь к худшему.

На кадрах Паша — по виду только-только окончил школу — весь в синяках, лежит на кровати и рассказывает, как к нему в плену хорошо относятся, как кормят. И просит россиян не верить тому, что им рассказывают в интернете, а других молодых парней — отмазываться от армии. Понимаю, что говорит это под диктовку, такими фразами в обычной жизни люди не разговаривают.

Таких видео за четыре дня я уже насмотрелся.

Источник фото: РИА «Новости»

Плен

В армию Паша ушел в июне, в декабре его перевели в другую часть. Родные знали: он на службе, все хорошо. Тревожно стало в конце февраля. Паша перестал выходить на связь, а по новостям объявили о специальной операции на Украине. Четыре дня родные отгоняли плохие мысли. А потом раздался звонок.

Ужасную новость сообщил незнакомый женский голос. Паша — в плену СБУ, раненый, в госпитале. После звонка прислали фотографии. Потом родителям удалось поговорить с Пашей, но коротко.

Все, что успел сказать: получил ранение, теперь в плену. После этот номер больше не отвечал. Также молчали номера СБУ, которые получилось найти в интернете. Ответили лишь по одному, но, кроме грубости и насмешек, родные Паши ничего не услышали

За это время украинские военные успели узнать его личные данные: домашний адрес, социальные сети. И всем, кто был в друзьях у Паши, стали рассылать видео. То самое видео, которое мне прислала его тетя.

Поиски

Шло время, а от Паши больше не было вестей. Жив он или уже мертв? Родители не знали, куда бежать за помощью. Целыми днями читали новости, надеясь найти там хоть какую-то зацепку.

И 21 марта мне вновь позвонила подруга: все хорошо, Паша вернулся домой. Живой. Он, кажется, был одним из тех, кого обменяли на мэра Мелитополя. Но его друзьям повезло гораздо меньше. Некоторые сослуживцы приехали с серьезными травмами, а кто-то в плену так и не выжил.

Дома

В детстве я постоянно просил бабушку рассказать, как она пережила войну. Она все отворачивалась и молчала. Вот и Паша, вернувшись домой, не хотел говорить о плене. Поэтому вчера я очень удивился, когда узнал его на одном из видео нашего Минобороны.

Паша подробно описал, что ему пришлось пережить. Рассказ кардинально отличался от того, первого, видео.

В плен они попали вшестером. Один из боевых товарищей сразу показал, что сдается: убрал руки за голову и встал на колени. Но украинского военного это не убедило, и он застрелил парня. Остальных украинские солдаты стали уводить по одному. Избивали и при этом между собой переговаривались, как хотят их убить.

Паше завязали скотчем руки, а один из военных спросил, куда он ранен. Не для того, чтобы передать врачам, а чтобы знать, куда бить. С ноги

Российских солдат привезли в какой-то спортзал и каждый день заставляли записывать видео, что у них все хорошо. Но когда отключалась камера, начинались избиения. Удар мог прилететь за все: за то, что текст забыл, за то, что неправильно его прочитал.

Наших ребят иногда осматривал врач. Для одного из сослуживцев Паши это стало приговором. Медик вынес вердикт, что до утра тот не доживет. И тут украинские солдаты решили оторваться. Всю ночь парня били палками, крики разлетались по всему спортзалу. А к утру стихли.

На этом ужасы для оставшихся в живых не закончились. Их перевезли в СИЗО СБУ. И снова били.

С Пашей в СИЗО сидели летчики. Над ними издевались еще сильнее. Постоянно держали в наручниках, не давали спать, почти не кормили, лишали воды.

За каждый снаряд, прилетевший на территорию Украины, летчиков избивали ногами, кулаками и всем, что попадалось под руку

Риторика украинских солдат изменилась на 180 градусов, когда политики договорились обменять пленных. Вдруг военные стали просить их не говорить о том, что на самом деле происходило, больше того — просили врать. Якобы их в плену кормили, избиениям не подвергали, а раненых лечили.

Путь к правде

Избиения и издевательства в плену — для везучих. За последние пару недель в интернете появилось много видео, на которых российских военных пытают, расстреливают, режут ножами, а в итоге убивают. Какие-то видео снимали явно для личного архива — так чеченские боевики когда-то хвастались друг перед другом видеокассетами с отрезанными головами. Какие-то видео хвастливо выкладывают сами украинские вояки.

При этом между бойцами на передовой и верхушкой украинской пропаганды рассинхрон: видео, которыми военные гордятся, советник главы МВД Антон Геращенко упрямо называет инсценировкой России. Что, мол, бьют или стреляют в своих.

Инсценировка вообще один из любимых жанров этого политика. Именно он собирал иностранную прессу в городе Буче через несколько дней после того, как оттуда ушла российская армия. А на улицах появились тела убитых местных жителей с белыми повязками на руках.

Одним из основных доказательств инсценировок Геращенко называет то, что палачи разговаривают на русском языке — мол, забыли взять актеров со знанием украинского. Пишет об этом Геращенко, что показательно, на русском и в Telegram-канале, который ведет тоже по-русски. Удивительного здесь нет. Несмотря на насаждение украинского языка в СМИ, школах и госучреждениях, свободно по-украински говорит только около половины страны. Зато каждый может объясняться на русском. Украинские военные, например, на русском унижают пленных и измываются над их родственниками.

Скрывать свои зверства — уже испробованная тактика украинской стороны, за полтора месяца спецоперации это стало ясно. Но скрыть правду им не удастся. Возвращение домой и истории таких, как Паша, всегда восстановят справедливость. Жаль, что жизни многих на этом пути к правде оборвутся.