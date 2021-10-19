Убийцу Сони из Вологды проверят. Женщины редко идут на такие преступления, и всегда это связано с проблемами в голове

Убийцей девятилетней Сони в Вологде могла оказаться женщина. По крайней мере, именно 40-летняя местная жительница сейчас является главной подозреваемой. Криминалисты и психиатры утверждают, что подобные случаи — большая редкость, они, как правило, связаны с психическими проблемами. Однако от расплаты убийца все равно не уйдет.

Соня пропала в Вологде 16 октября, но искать ее начали лишь день спустя — мать считала, что девочка осталась ночевать у бабушки. На поиски ребенка отправились сотни горожан. Сначала удалось найти рюкзак и тетрадку школьницы. С помощью записей камер наблюдения вычислили 40-летнюю женщину, которая проживала неподалеку.

Застать дома подозреваемую следователям не удалось, поэтому сотрудникам МЧС пришлось вскрывать дверь в квартиру, сообщили в СК РФ. Там и было обнаружено тело девочки с признаками насильственной смерти. Хозяйку жилья удалось снять с поезда Санкт-Петербург — Мурманск. Женщина пыталась отравиться таблетками, сейчас она в больнице Беломорска.

По словам уполномоченной по правам ребенка в Вологодской области Ольги Смирновой, подозреваемая страдала психическим расстройством и состояла на учете в психоневрологическом диспансере. У женщины были двое детей, но она была лишена родительских прав.

Важен вопрос вменяемости

Профессор криминалистики Анатолий Кустов в разговоре с «360» подчеркнул, что женщины крайне редко становятся убийцами детей. Обычно эти случаи тесно связаны с какими-то бытовыми вопросами: избавляются от детей мужа от предыдущего брака или убивают своего ребенка, считая, что он станет препятствием для новых отношений.

«Но это довольно редкие случаи, по регионам, думаю, менее 5% от всех случаев. И чаще всего это именно бытовые мотивы», — пояснил Анатолий Кустов.

Криминалист уточнил, что в случае убийцы из Вологды важным фактором будет уровень психического заболевания. Если в момент преступления женщина была невменяема, ее просто отправят в специализированный психоневрологический диспансер на лечение. Если же она была вменяема, то получит тюремный срок.

«Весь вопрос вменяемости именно в момент совершения. Потому что некоторые женщины, совершившие преступление, особенно в отношении детей, иногда заболевают после совершения преступления. Когда проводят экспертизу, их признают невменяемыми, но не проверяют психику на момент совершения», — сказал Анатолий Кустов.

Он рассказал, что раньше, как правило, суд выносил женщинам более мягкие приговоры. Сейчас же все равны перед законом, поэтому наказание будет определяться нормами Уголовного кодекса. Однако женщины чаще всего раскаиваются в своих преступлениях, идут на контакт со следствием, и эти положительные моменты позволяют судье снизить наказание.

Пандемия подействовала на психику

Главный научный сотрудник ВНИИ МВД России, полковник полиции Игорь Сундиев рассказал «360», что женщины в основном становятся убийцами новорожденных детей. Если дело касается детей школьного возраста, то, в отличие от мужчин, у женщин принципиально другие мотивы: семейно-бытовые переживания или очень серьезные психопатологические процессы.

Игорь Сундиев отметил, что сейчас, в период пандемии, для многих людей характерно так называемое постстрессовое расстройство. Это очень незаметный, но сильно сказывающийся на психике людей фактор, который может приводить к самым неожиданным последствиям. В том числе и к таким аффективно-агрессивным выпадам.

«Психически больной человек по нашим законам подлежит лечению. Если он в стадии реактивного психоза, он отвечает за свои поступки. Если он в стадии уже паталогического заболевания, тогда его нужно лечить. Все это выяснится в ходе психиатрической экспертизы», — уточнил Игорь Сундиев.

Болезнь не станет индульгенцией убийце

Врач-психиатр, психотерапевт Елизавета Жесткова подтвердила «360», что женщины действительно редко становятся убийцами, а среди серийных маньяков представительниц слабого пола можно буквально пересчитать по пальцам.

«Это в первую очередь связано с гормональным фоном: эстроген — это менее агрессивный гормон, чем тестостерон. Но женщина тоже способна и на убийство, и на убийство ребенка. Есть немало случаев, когда женщины убивают даже собственных детей», — отметила Елизавета Жесткова.

По словам врача, такие убийцы чаще всего страдают какими-либо личностными или психическими расстройствами. Если это не болезнь, поводами могут стать социальная незащищенность, проблемы с жильем, алкоголь. Однако если женщина-убийца окажется психически больной, это не освободит ее от ответственности, подчеркнула Жесткова.

«Такой человек не может отбывать наказание в тюрьме и отбывает его в специализированной больнице, в которой находятся преступники с психическими расстройствами. Это не менее серьезное наказание, оно соразмерно с тем, которое получил бы здоровый человек, отправившись в места лишения свободы», — сказала психиатр.

Елизавета Жесткова отметила, что суд присяжных часто выносит женщинам более мягкий приговор. Если же дело рассматривается обычным порядком, судья руководствуется буквой закона. Простые люди также не склонны оправдывать таких убийц.

История банды «амазонок»

Несмотря на то, что женщины редко становятся убийцами, в истории России есть несколько громких исключений. В 90-годы в Ростовской области целая банда «амазонок» занимались разбоем и убийствами. Основательницей сообщества стала сельчанка Инесса Тарвердиева, работница архива.

Компания больше 10 лет наводила страх на окрестных жителей, расправляясь со всеми, кто пытался помешать грабежам, в том числе и с сотрудниками МВД. Не щадили даже детей — убийцы расстреляли машину 35-летнего подполковника милиции Дмитрия Чудакова, в которой находились его жена и двое детей семи и 11 лет. Раненых добивали ножом, написал сайт kp.ru.

В 2017-м, когда убийц наконец-то поймали, бывшего архивариуса приговорили к 21 году колонии, остальные участники банды, куда входила и дочь Тарвердиевой, получили чуть меньшие сроки — 76 лет на четверых. Однако в 2020 году дело банды вернулось в Ростовский суд — им были предъявлены обвинения по еще 98 эпизодам, из которых 10 — убийства, рассказала газета «АиФ».