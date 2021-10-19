Пропавшую в Вологде Соню Жаворонкову нашли мертвой. Что известно об ее убийстве

В Вологде пропала девятилетняя девочка. Ее искали два дня: к вечеру 18 октября в поисках участвовали более 640 человек, в том числе волонтеры. Сначала обнаружили рюкзак, который мог принадлежать ребенку, а затем — тело школьницы. Подозреваемую в ее убийстве уже задержали. Все, что известно о трагедии — в материале «360».

Утром 16 октября Соня Жаворонкова вышла из дома на улице Воровского областного центра, сообщили в пресс-службе СК РФ по Вологодской области. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве.

Искать ее начали только через полутора суток: мама решила, что ребенок остался у бабушки. Кроме дочери, у женщины есть сын 2007 года рождения. Семья девочки состоит на учете как неблагополучная.

Специалисты в первую очередь начали обследовать объекты инфраструктуры ЖКХ, включая колодцы, септики и территорию у воды. В понедельник обнаружили рюкзак, предположительно принадлежавший пропавшей Соне. К вечеру 18 октября в поисках участвовали свыше 640 человек, в их числе — волонтеры. К операции привлекли четыре кинологических расчета, задействовали 81 единицу техники.

Погибшая Соня

Девочку обнаружили мертвой в нескольких километрах от дома на улице Воровского вечером 18 октября. В этом же районе ранее нашли ее рюкзак. СМИ писали, что школьницу заманила в квартиру 40-летняя женщина. Ее и подозревают в убийстве. Известно, что она состоит на учете у психиатра. В ГУ МЧС по Вологодской области гибель Сони подтвердили.

Около дома, где нашли тело девятилетнего ребенка, стихийно собрались волонтеры. Убили девочку в доме, расположенном в Долгом переулке. Тело удалось обнаружить благодаря еще одному ребенку: подруга была с Соней, когда их увела к себе домой неизвестная «тетя». Одну из школьниц женщина отпустила, написал Telegram-канал «112».

На улице Гагарина, недалеко от квартиры подозреваемой, обнаружили тетрадку и рюкзак убитой девочки. Об этом рассказал источник «360».

Жертв могло быть две?

Предполагаемую убийцу Сони Жаворонковой задержали, когда та пыталась уехать из Вологды. Оперативники сняли ее с поезда в Карелии. Подозреваемой оказалась Ульяна Л. 1981 года рождения. Вычислили ее по камерам видеонаблюдения.

В последний раз девятилетняя Соня попала в объектив камер днем 16 октября. Вместе с подружкой она зашла в магазин на Гончарной улице. Девочки покупали конфеты и потом ушли. Одна из версий указывает, что школьниц увела неизвестная. И одной из них как раз разрешила уйти.

На допросе женщина ничего не смогла рассказать. СМИ пишут, что Ульяна Л. в неадекватном состоянии. На нее неоднократно жаловались соседи. Мама одной из школьниц рассказала РЕН ТВ, что подозреваемая раньше приставала к другим детям.

«Моя дочь увидела фотографии в Интернете и сказала мне, что эта женщина подходила к ней. То есть она у нас тут ходила, по всем районам штурмовала», — заявила Виктория Масанская.

По словам женщины, Ульяна Л. спрашивала у ее дочери, в каком классе та учится. Девочка не ответила и не остановилась.

«Мужчина из соседнего дома рядом стоял, и моя дочь с ним дошла до дома. Это и сберегло ее», — отметила Виктория.

Она подчеркнула, что, по словам других людей, подозреваемая в убийстве хотела увести из детского сада чужих детей.