Омбудсмен рассказал о психическом расстройстве подозреваемой в убийстве девочки в Вологде

Женщина, которую заподозрили в убийстве девятилетней девочки в Вологде, находилась на учете в психоневрологическом диспансере (ПНД). Ранее ее лишили родительских прав. Об этом заявила уполномоченный по правам ребенка в Вологодской области Ольга Смирнова.

«Подозреваемая женщина не совсем здоровая, состояла на учете в ПНД. Ранее она была лишена родительских прав в отношении двух детей. Полагаю, что она не осознавала, что делала, раз у нее расстройство», — рассказала ТАСС Смирнова.

Источник агентства в правоохранительных органах уточнил, что женщину после отравления таблетками сняли с поезда Санкт-Петербург — Мурманск. Сейчас она находится в медицинском учреждении в карельском Беломорске.

По данным регионального ГУ МВД, девочка ушла из дома утром 16 октября и пропала. Родные стали бить тревогу только днем 17 октября, мать думала, что ее ребенок находится у бабушки. Семья считается неблагополучной.

По версии следствия, 40-летняя женщина 16 октября встретила девочку на улице в Вологде. Подозреваемая, предположительно, вошла в доверие к ребенку, привела в свою квартиру, где убила. После этого она скрылась с места преступления, уехав из региона.

Тело школьницы обнаружили вечером 18 октября. Расследование уголовного дела об убийстве находится под контролем председателя СК РФ Александра Бастрыкина.