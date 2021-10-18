Группировку для поисков пропавшей в Вологде девятилетней девочки увеличили вдвое

Группировку по поиску пропавшей в Вологде девятилетней девочки увеличили в два раза. Волонтеры и спасатели ранее нашли рюкзак, который принадлежит школьнице. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по Вологодской области.

«На вечер понедельника к поискам привлечено более 640 человек [на утро было 328 человек], группировка увеличивается за счет волонтеров. Привлечено в том числе четыре кинологических расчета. Задействована 81 единица техники, в том числе два плавательных средства. Поиски ведутся и на воде, потому что дом и школа находятся недалеко от реки Вологды», — уточнили в ведомстве.

Там добавили, что в понедельник обнаружили рюкзак, который, предположительно, принадлежит пропавшей девочке. Школьница ушла из дома утром 16 октября и не вернулась. Поиски начали только 17 октября днем — мама девочки думала, что она осталась у бабушки.

Семья признана неблагополучной и состоит на учете. Женщина одна воспитывает двоих несовершеннолетних детей: мальчика 2007 года рождения и девочку 2012 года рождения. Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Убийство». Сейчас полиция проверяет разные версии случившегося.