Рядом с квартирой подозреваемой в убийстве 9-летней Сони нашли ее рюкзак и тетрадку

Продолжается расследование гибели 9-летней школьницы Сони Жаворонковой в Вологде. В ее убийстве подозревают местную жительницу, с которой в последний раз видели ребенка. Источник «360» сообщил, что на улице Гагарина недалеко от квартиры женщины нашли рюкзак и тетрадку девочки.

Саму подозреваемую сейчас допрашивают. По данным СМИ, она отказывается давать показания. По предварительным данным, женщина находится в невменяемом состоянии и состоит на учете в ПНД.

Соседи подозреваемой рассказали, что уже не раз замечали ее неадекватное поведение. Она часто наблюдает за чужими детьми. Некоторые говорят, что ее саму раньше якобы лишили родительских прав, и это вызвало в ней нездоровый интерес к другим малышам.

Поиски 9-летней Сони продолжались с 17 октября. Девочка не вернулась домой в субботу, 16 октября, но ее мать решила, что она просто осталась у бабушки. Но потом стало ясно: ребенок исчез.

Соню нашли мертвой вечером в понедельник в нескольких километрах от дома. Сейчас на этом месте собралась толпа, люди не расходятся. По некоторым данным, подозреваемая в убийстве в это время пыталась уехать из Вологды, ее сняли с поезда правоохранители.