Россия увеличила число регулярных рейсов на курорты Египта

Со вторника, 21 сентября, увеличилось число регулярных рейсов Москва — Хургада и Москва — Шарм-эль-Шейх. Как сообщило «РИА Новости», количество полетов выросло с 15 до 25 в неделю по каждому из маршрутов.

Кроме того, увеличилось и число рейсов на египетские курорты из тех российских городов, где уже разрешили международные полеты. Из каждого из таких населенных пунктов будет летать не один, а три самолета в неделю. Вновь разрешат летать в Египет из аэропортов Пскова, Магадана, Мурманска и Читы.

Авиасообщение России и Египта приостановили в 2015 году после того, как взрыв прогремел на борту петербургского самолета над Синаем. Жертвами трагедии стали 224 человека. Ответственность за авиакатастрофу взяла на себя одна из террористических организаций. Перед тем, как возобновить полеты в Египет, российские эксперты досконально проверили все правила безопасности. Переговоры о рейсах длились несколько лет.

Полеты на курорты были возобновлены 9 августа после того, как специалисты оценили эпидемиологическую ситуацию на курортах Хургада и Шарм-эль-Шейх.