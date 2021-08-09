Россия возобновила авиасообщение с Египтом

Россия с 9 августа возобновила авиасообщение с курортами Египта. В частности, рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх будут выполняться пять рейсов в неделю на каждом из маршрутов.

В июле этого года президент России Владимир Путин отменил указ о запрете полетов на египетские курорты. Он также отменил рекомендацию туроператорам и турагентам воздерживаться от продажи туров в эту страну.

Разрешения на регулярные рейсы из Москвы в Египет получила авиакомпания «Россия», которая входит в группу «Аэрофлот». Также выполнять рейсы на курорты будет египетская компания Egypt Air. Решение было принято для увеличения количества гостей. На рейсах будут курсировать Airbus A330-300, рассчитанные на 301 пассажира.

Российский союз туриндустрии (РСТ) предполагает, что до конца августа на египетские курорты разрешат чартеры. Чартерное авиасообщение между Россией и Египтом прекратилось в 2015 году после крушения самолета авиакомпании «Когалымавиа». Он разбился во время перелета из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. Авиакатастрофа унесла жизни 217 пассажиров и семи членов экипажа.