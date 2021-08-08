Авиакомпания EgyptAir запустила семь рейсов между Москвой и Египтом

Прямые рейсы между Москвой и курортными городами Шарм-эш-Шейх и Хургада запустил национальный авиаперевозчик Египта EgyptAir. Вылет первых самолетов запланирован на понедельник, 9 августа. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление компании.

В тексте документа говорится, что решение принято для увеличения количества гостей и в связи с возобновлением туристического потока из России после шестилетнего перерыва.

Еженедельно из московских аэропортов начнут вылетать по четыре рейса в Хургаду и по три — в Шарм-эш-Шейх.

«Первый самолет EgyptAir из Москвы прибудет в аэропорт Хургады завтра, в понедельник, в 09:00», — говорится в сообщении.

На рейсах будут курсировать Airbus A330-300, рассчитанных на 301 пассажира.

Чартерное авиасообщение между Россией и Египтом прекратилось в 2015 году после крушения самолета авиакомпании «Когалымавиа». Он разбился во время перелета из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. Тогда погибли 217 пассажиров и семь членов экипажа.

Федеральная служба безопасности назвала случившееся терактом. Частичное возобновление регулярных рейсов между Россией и Египтом произошло в 2018 году.

В июле этого года президент России Владимир Путин снял запрет на чартерные рейсы в Египет. На этой неделе Росавиация выдала разрешение девяти российским перевозчикам на полеты на египетские курорты. В ведомстве отметили, что решение об увеличении количества рейсов примет оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.