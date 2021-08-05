Российский союз туриндустрии (РСТ) предполагает, что до конца августа на египетские курорты разрешат чартеры. Вице-президент организации Юрий Барзыкин обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой ускорить процесс.

«Комиссия Роспотребнадзора и Ростуризма закончила работу, отзывы положительные, поэтому практически ничего уже не мешает открытию чартеров в Египет. Именно это следующий этап, а не увеличение числа регулярных рейсов из России», — рассказал «Известиям» Барзыкин.

По его словам, ситуация уже не зависит от коронавируса. Теперь важны спрос и готовность авиакомпаний и туроператоров генерировать поток в Египет. В августе, по мнению главы РСТ, может быть небольшой спрос из-за жаркой погоды в стране, россияне предпочитают летать в Египет в осенние месяцы.

Источник на туристическом рынке объяснил изданию, что между решениями оперштаба может пройти две недели. Последние решения принимались 23 июля. Он отметил, что два раза в месяц в оперштабе проводится корректировка квот по большинству открытых стран как по количеству рейсов, так и по пунктам прилета.

Оперштаб, по словам инсайдера, может не только увеличить квоты из Москвы на курорты Египта, но и разрешить региональные рейсы.