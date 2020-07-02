Цена радужного флага на логотипе. Откажутся ли россияне от «Бумеров» из-за поддержки геев

Мировые автоконцерны решили поучаствовать во флешмобе ЛГБТ-сообщества. Их сразу заподозрили в желании заручиться поддержкой клиентов, вот только с российским рынком это не сработало. «360» узнал у маркетологов, как акция толерантности скажется на отношении к брендам россиян.

Автоподдержка

В рамках флешмоба Mercedes Benz, BMW и Toyota окрасили логотипы на глобальных страничках в соцсетях в радужные цвета. А Jeep и вовсе опубликовал фото целующихся девушек.

Российские автолюбители акцию не оценили и начали в знак протеста размещать объявления о продаже машины. Они решили, что управление автомобилей этих марок теперь будет означать приобщение к ЛГБТ-культуре. Насколько эти объявления серьезные, непонятно: все-таки продажа машины — дело важное.

Пользователи стали писать в соцсетях, что думали, что это машины для серьезных людей.

Причем против акции высказались публичные персоны и даже официальные лица. Например, депутат Госдумы Виталий Милонов.

«Пускай они посидят без российских клиентов и подумают, что для них более важно — извините меня, петушиная ерунда, раскраски, это несерьезное мальчишество или репутация. Потому что репутацию они свою начинают терять», — сказал Милонов РЕН ТВ.

Несмотря на то, что на страницах российских представительств брендов радужные флаги не публиковались, дискуссия в соцсетях достигла такого уровня, что BMW Group Russia уже не могла не отреагировать.

«Мы уверены, что для клиентов, выбирающих наши автомобили, основными принципами являются позитивные эмоции, открытое и ответственное отношение к жизни и к близким людям», — написали они в Facebook на просьбу прокомментировать участие во флешмобе.

Традиционные ценности

Вот только в том, какие эмоции можно считать позитивными, представители компании и клиенты, кажется, разошлись. Ведь в России много, скажем так, традиционных клиентов. Президент и председатель Совета гильдии маркетологов Игорь Березин в разговоре с «360» напомнил, что только что большинство россиян проголосовали за традиционные семейные ценности в Конституции.

У нас страна консервативная. <…> [Последствия] вплоть до того, что лояльность к марке будет утрачена. В общем, никаких уникальных марок на рынке уже давно нет. Понятно, что в каждом сегменте есть несколько конкурентов, которые сопоставимы по всем своим характеристикам, и выбор идет по ценностям Игорь Березин.

Березин напомнил, что из-за коронавируса и ограничений авторынок в России сильно просел. Поддержка ЛГБТ, возможно, приведет к бренду новых клиентов, но не факт, что их будет достаточно для продаж.

«У нас в апреле продажи новых автомобилей упали в четыре раза по сравнению с предыдущим годом, в мае — в два раза, по июню еще данных нет. Самый оптимизм — минус 30%. Итого за три месяца на 50%», — отметил Березин.

Последствия

Пока что все возмущения клиентов ограничиваются постами в соцсетях и угрозами продать машину. Никто еще не доказал, что действительно продал BMW за поддержку ЛГБТ. Но вот если таких объявлений станет больше и, что хуже, водители на самом деле начнут избавляться от машин, маркетинговую акцию можно будет однозначно назвать неудачной.

Правда, маркетологи считают, что, на самом деле никто от машин избавляться не станет. Концерны не первыми использовали эту тему — никто не стал отказываться, например, от Calvin Klein за рекламу в поддержку ЛГБТ.

«Я думаю, что большинству владельцев автомобилей будет все равно. Тех, кто смотрит рекламу за рубежом, такими подходами не удивить», — сказал президент компании Vector Market Research Дмитрий Чумаков.

Может быть, будут какие-то исключения, когда люди решат не покупать. Но это какая-то локальная история, не будет никакого тренда Дмитрий Чумаков.

В любом случае эффект от этой акции что в положительную, что в отрицательную сторону проявится не сразу. Но вот шутки забудутся нескоро, так что водитель может столкнуться с насмешками еще через много лет после покупки автомобиля.