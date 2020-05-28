Дилеры допустили сокращение авторынка в России на 50%

В начале лета продажи легковых автомобилей в России могут упасть на 50% от уровня прошлого года. В столичных автосалонах вряд ли будет ажиотаж, но постепенно ситуация начнет восстанавливаться.

Президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Олег Мосеев рассказал ТАСС, что в июне в России откроется крупнейший рынок. Это повлияет на ситуацию с продажами как легковых, так и легких коммерческих машин (LCV).

«Падение будет сокращаться. Думаю, 50% (к прошлому году) продадим точно, может быть, больше», — предположил Мосеев.

С 1 июня в Москве разрешат продажу машин, но автодилеры не рассчитывают на толпы желающих приобрести авто. Ситуация с доходами и настроением ухудшилась, поэтому ждать спроса в ближайшее время не стоит.

Продажи автомобилей резко упали с апреля, сейчас падение должно понемногу снижаться. Люди, во-первых, смогут выкупить заказанные до закрытия салонов на карантин машины. Во-вторых, автомобилисты заберут и те транспортные средства, которые выбрали для себя уже во время режима самоизоляции. Выкупить их раньше люди не могли физически.

Президент РОАД добавил, что в апреле–мае многие клиенты покупали авто именно дистанционно. Машину они сочли самым безопасным видом транспорта, особенно во время пандемии.

«Это тоже может поддержать спрос, но все равно без поддержки со стороны государства мы точно не вернемся к тем продажам, которые были в прошлом году», — заключил Мосеев.

В настоящий момент в 42 регионах РФ разрешена продажа машин. В апреле российский автопром, по данным Ассоциации европейского бизнеса, пережил крупнейшее месячное падение розничных продаж за все время ведения статистики. На фоне кризиса продажи легковых авто и LCV упали на 72,4%. В мае, считают в РОАД, авторынок страны сократится на 50-60%.