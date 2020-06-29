Ориентация на семью. В ОП объяснили суть поправок в Конституцию о браке и детях

Поправки в Конституцию закрепят Россию как семейно ориентированное государство. Об этом «360» сказал председатель комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Общественной палаты РФ Сергей Рыбальченко.

«Поправка о поддержке семьи и детей меняет парадигму развития России как социального государства, провозглашает принципы семейно ориентированного государства. Конституции немногих стран имеют такие семейно ориентированные принципы, подавляющее большинство не имеют. В частности Основной закон Венгерской Республики имеет семейно ориентированные поправки, за что подвергся критике некоторых европейских государств», — сказал Рыбальченко.

Он также напомнил, что в предлагаемых изменениях теперь дети — важнейший приоритет государственной политики.

[Поправки] фактически укрепляют принцип ориентированности нашей политики на устойчивое демографическое развитие, на создание благоприятной среды для рождения и воспитания детей. Новые поправки формируют заказ на формирование новой государственной семейной политики Сергей Рыбальченко.

Действующая Коннцепция государственной семейной политики до 2025 года, требует доработки в свете новых поправок к Конституции, — считает Рыбальченко.

Голосование по изменению Конституции началось 25 июня и продлится до 1 июля.