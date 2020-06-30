На радужных колесах. Зачем ведущие автоконцерны поддержали геев

Автомобильные компании устроили флешмоб в поддержку ЛГБТ-сообщества. Mercedes Benz, BMW и Toyota окрасили логотипы в соцсетях в радужные цвета. Jeep опубликовал фото целующихся девушек на фоне внедорожника. Правда, эксперты уверены: поддержка геев — это маркетинговый ход.

Любопытно, что российские отделения концерном логотип в соцсетях менять не стали.

Источник фото: Twitter Mercedes-Benz USA

Мировые автопроизводители присоединились к ежегодной американской акции «Месяц гордости» в поддержку ЛГБТ-сообщества. Ранее ее уже поддержали посольства Великобритании и США в России, а также сеть ресторанов «Тануки». Флешмоб начала BMW, окрасив фирменный логотип в соцсетях головного офиса в цвета радужного флага. Поклонников этой марки, пояснили в пресс-службе, объединяет любовь к вождению. А в официальных аккаунтах компании нет места ненависти и неуважению.

«В BMW мы придерживаемся принципа многообразия. Мы верим в открытую культуру, где никто не будет ущемлен в правах, оскорблен или наделен привилегиями по принципу этнической принадлежности, цвета кожи, национальности, пола, религии, инвалидности или возраста», — заявили представители автоконцерна в Facebook.

Точно так же поступили в американском и мексиканском подразделениях Mercedes Benz.

Источник фото: Twitter

Американское же отделение Toyota опубликовало три снимка авто на радужном фоне.

А Jeep разместил изображение целующихся у костра девушек на фоне своего внедорожника. Мнение автопроизводителей разделили далеко не все любители их продукции.

«Я ненавидел BMW, то и Jeep теперь тоже ненавижу», — написал один из них.

«Продаю свою Toyota», «Еще одна компания потворствует, чтобы успокоить самые маленькие группы, которые кричат громче всех», «Автомобильная компания должна держаться подальше от политики», — возмущались люди.

Война вокруг BMW

Но самые жаркие баталии разгорелись под сообщением BMW

«Находясь на стороне геев, вы разрушите общество, основанное в первую очередь на семье: отец, мать и дети. Когда ребенок окажется в семье вне этой биологической структуры, он будет жить с большим количеством психологических проблем», — Аль Безем из Дамаска.

«Это то, чего вы хотите для нас и наших детей? Держите это подальше от нас. Это жизненный выбор, но не каждого. И удалите этот пост», — Кевин Ли Осборн, США.

«Поскольку речь идет о терпимости и уважении, мы признаем ваше решение. <…> Тем не менее, мы будем рады приветствовать вас снова когда-нибудь», — ответила автолюбителям пресс-служба BMW.

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил о необходимости приостановить продажи немецкого авто до возвращения старого логотипа. Перекраска логотипа, по его мнению, является запрещенной в России пропагандой гомосексуализма.

«Они, безусловно, путают бизнес и политику и пытаются запачкать всех людей в этих не стандартных для нас утверждениях нормальности ЛГБТ-сообщества», — пояснил парламентарий в интервью Пятому каналу.

Маркетинговый хайп

Популярный автоблогер Эрик Давидович выразил мнение, что сообщение BMW, с которого начался флешмоб — хитрый маркетинговый ход для привлечения новых клиентов. Ведь крупному автоконцерну несложно просчитать, какую долю среди его покупателей составляют геи.

«Если об этом все будут говорить, значит, еще какое-то количество геев пойдет и приобретет себе там те же самые BMW. На фоне кризиса — определенный ход. А те, кто любит машины, те, кто любит эти машины, те, кто любит эти BMW, — они с ними останутся», — пояснил он «Царьграду».

Эксперт в области стратегического и комплексного маркетинга Максим Белоусов согласен, что флешмоб в поддержку ЛГБТ — маркетинговая уловка автоконцернов, чтобы поднять продажи в условиях кризиса из-за коронавируса. Крупные компании мыслят цифрами и деньгами. И любое решение принимается только с одобрения топ-директоров и инвесторов.

«Маркетинг — драйвер продаж. Компания а-ля Toyota не будет писать о чем-то или использовать что-то сомнительное в рекламе, что может повлечь низкие продажи либо скандалы. Это крупные концерны, там миллиарды долларов тратятся на маркетинг. Они не позволят случится чему-то, что негативно повлияет на продажи. <…> Они просто хайпят, привлекая к себе внимание», — добавил Белоусов.