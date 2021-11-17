Попасть в трудовое рабство в современном мире легко. Людей заманивают работой

История россиянина Алексея Котова поражает: 20 лет он провел в трудовом рабстве в Казахстане. Родители по какой-то причине не обращались в правоохранительные органы и искали его через гадалок и телевидение. История Котова закончится хорошо — к нему пришли на помощь, но другие легко могут оказаться на его месте. Людей заманивают работой и обещанием лучшей жизни, а главными жертвами обычно становятся мужчины из провинции.

«Батя, помоги, если можешь»

В Сеть попало видео с мужчиной, который представился Алексеем Котовым и заявил, что уже 20 лет находится в трудовом рабстве. Мужчина сказал, что родился в Ярославской области, а теперь его удерживают на одной из зимовок Карагандинской области. Он попросил родителей помочь ему выбраться из Казахстана.

Уполномоченный по правам человека в регионе Сергей Бабуркин рассказал РИА «Новости», что мужчина на видео попал в рабство после того, как его избили на вокзале. Родственники Котова сообщили, что в 1995 году он ушел в армию, где сначала служил в России, потом — в Казахстане. Позже он вновь поехал в Казахстан, но уже для контрактной службы.

«С их слов, когда он собирался возвращаться, был избит на вокзале, схвачен и передан этому человеку, хозяину фермерского хозяйства. Я так понял, что у него не было документов и денег, чтобы выбраться оттуда», — объяснил Бабуркин.

Полиция Карагандинской области уже начала проверку по этому делу. Подозреваемого в преступлении задержали, в область отправились сотрудники российского посольства.

Бабуркин отметил, что родители Котова пытались найти сына разными способами: обращались к гадалкам, экстрасенсам и в программу «Жди меня», но в правоохранительные органы почему-то не ходили. Отцу мужчины сейчас 80 лет, а матери — 70 лет. У него также есть сестры.

«Они рассказали, что в начале 2000-х годов обращались в программу „Жди меня“, ходили к гадалкам, экстрасенсам и так дальше. Но не обращались в правоохранительные органы. Они верили, что он жив, и им эти гадалки тоже это подтверждали. И вот так вот это дело тянулось», — сказал Бабуркин.

На помощь к россиянину отправился депутат муниципалитета Ярославля Дмитрий Соколов. Он сейчас находится вместе с консулом в Казахстане и решает вопрос о возвращении Котова домой.

Правозащитник и борец против рабства Олег Мельников в разговоре с «360» отметил, что этот процесс займет некоторое время. Например, у одного мужчины, что пробыл в рабстве 14 лет, ушло полтора месяца на возвращение домой. Сейчас необходимо восстановить все документы Котова, решить все вопросы с пограничниками и проверить его на наличие каких-либо нарушений и преступлений. По словам эксперта, это стандартная процедура.

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Случай Котова не является уникальным, а людей с завидной регулярностью спасают от многолетнего рабства, что указывает на простую истину: оно сплошь и рядом.

Например, в сентябре 2020 года полиция Казахстана освободила Мадину Аманбаеву, которая прожила в неволе 22 года. В 17 лет она поехала на зимовку в степи, где ей обещали работу, жилье, хорошую зарплату и даже велосипед. Реальность оказалось гораздо хуже.

Следующие 22 года она работала по 20 часов в сутки, терпела побои и изнасилования и даже успела родить трех детей. Зарплату ей никто не платил. Из-за детей Мадина не могла сбежать, а искать ее было некому, ведь она была из детдома.

В феврале того же года нашли еще одного россиянина, который 20 лет находился в трудовом рабстве в Казахстане. В России его никто не искал, поскольку с 2003 года он числился мертвым.

В августе 2020 года жительница Киргизии освободилась от 25-летнего рабства только потому, что ее нашли во время поисков другой пропавшей женщины, а в сентябре полиция Казахстана перекрыла канал вывоза девушек за рубеж для продажи в сексуальное рабство.

Таких историй сотни. Как отмечали в МВД Казахстана в 2020 году, в рамках операции «Stop трафик» только за три дня им удалось выявить более 50 преступлений, связанных с торговлей людьми.

Кого и как забирают в рабство?

Председатель совета Международной сети НПО против торговли людьми и других форм насилия Вера Грачева отметила, что заманить человека в трудовое рабство очень легко. Вербовщики, предлагающие трудоустройство, идут на самые разные ухищрения для заманивания людей.

«Их жертвы — это люди, отчаянно ищущие работу. Им говорят, что они будут получать достойную зарплату, кушать три раза в день и жить в хорошем климате. Люди верят и соглашаются, но в результате оказываются без средств связи, денег и документов с 12–14-часовым рабочим днем», — рассказала эксперт «360».

По ее словам, обычно люди попадают в трудовое рабство именно путем обманных предложений о работе. Однако бывают и похищения. Например, стариков из домов престарелых могут выкрасть, чтобы использовать их в принудительном попрошайничестве.

В рабство всегда попадают наиболее уязвимые категории людей, а их очень много.

«Жертвами становятся дети из детских домов, студенты, нуждающиеся в подработке, матери-одиночки, люди с различными инвалидностями, безработные, бомжи, одинокие пожилые люди и, конечно же, трудовые мигранты», — подчеркнула она.

Мельников отметил, что часто жертвами рабства становятся мужчины из провинции, стремящиеся к жизни получше. Их обычно используют для трудовой эксплуатации — работы на фермах.

Как защитить себя?

По словам правозащитника, всегда нужно иметь под рукой несколько вариантов работы и искать все заранее.

«Не бойтесь проверять то место, куда вас зовут работать. Никогда никому не отдавайте свои документы, не выпивайте со случайными знакомыми и не соглашайтесь на какой-то случайный заработок», — заявил Мельников.

Его слова поддержала Грачева, отметив, что необходимо не только проверять фирму, размещающую предложение о работе, но и обязательно подписывать трудовой договор, где все условия работы будут прописаны. Необходимо быть осторожным даже тогда, когда работу предлагает ваш родственник, знакомый или сосед, потому что обмануть могут и самые близкие люди. Особенно осторожными нужно быть, когда предлагают слишком хорошие условия труда.

К сожалению, трудовое рабство довольно сильно распространено во многих странах. Мельников отметил, что в России оно тоже есть, но точная статистика у нас отсутствует, поскольку по данной статье практически не возбуждают уголовные дела в связи с трудностью доказательства. А вот в Казахстане открыто порядка 70 уголовных дел, в Узбекистане — порядка 150.