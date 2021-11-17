Россиянин заявил, что его 20 лет держали в рабстве в Казахстане

Полиция Карагандинской области Казахстана начала проверку заявления россиянина о том, что он находился в этой стране в рабстве 20 лет. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе департамента полиции области.

Представители ведомства рассказали, что сотрудники управления криминальной полиции департамента во время мониторинга соцсетей нашли видео, где мужчина заявил о незаконном удержании его на одной из зимовок Карагандинской области. В полиции выяснили, что говоривший — 44-летний россиянин.

«Он пояснил, что на протяжении 20 лет подвергался незаконной эксплуатации и принуждению к труду со стороны 44-летнего местного жителя», — уточнили в полиции.

Правоохранительные органы задержали подозреваемого, сейчас выясняются все обстоятельства этой истории. Открыто уголовное дело по статье «Незаконное лишение свободы».

На появившемся в Сети видео мужчина с веревкой в руках, одетый в куртку и шапку, представился Алексеем Котовым. Он обратился к родителям и рассказал, что находится в неволе уже 20 лет.

«Батя, помоги, если можешь!» — обратился россиянин к отцу.

Мужчина уточнил, что он родом из деревни Горе-Грязь Гаврилов-Ямского района Ярославской области России.