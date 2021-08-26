Масштабы трудового рабства в России выросли из-за пандемии

Пандемия коронавируса спровоцировала увеличения количества случаев, когда люди попадают в трудовое рабство в России. Об этом «Ридусу» рассказал Олег Мельников, основатель организации «Альтернатива», занимающейся освобождением людей из трудового рабства и борьбой с торговлей людьми.

Если раньше в трудовое рабство попадали в основном мигранты, сейчас это стало чаще происходить и с россиянами. Из-за кризиса люди теряют работу, в попытках заработать соглашаются на предлагаемые условия, а после у них отбирают документы и они вынуждены работать за еду.

«Количество работных домов за эти два года пандемии увеличилось в десятки раз, если не сотни. На любой остановке, на любом вокзале вы увидите тысячи объявлений якобы о помощи в трудной жизненной ситуации. По факту это работные дома, куда попадают люди. Им обещают зарплату, а в итоге отбирают документы и заставляют работать за еду и иногда избивают», — сказал Мельников.

Происходит это из-за безграмотности людей в плане трудовых отношений. В трудовое рабство чаще попадают люди от 18 до 45 лет — как мужчины, так и женщины.