СМИ: мужчину позвали работать пастухом на калмыцкую ферму и сделали рабом

Житель Ставрополья попал в трудовое рабство на скотоводческую ферму в Калмыкии. У него отобрали паспорт и телефон, неоднократно избивали и плохо кормили. Мужчине удалось сбежать через 2,5 месяца.

Пастухом на ферму в поселок Молодежный Дмитрия позвали работать в начале 2021 года, сообщил Telegram-канал Life Shot. Наниматель забрал у мужчины документы, лишил телефона и не раз поднимал на него руку. Денег ставропольцу он не платил.

Бежать Дмитрий пытался дважды, оба раза неудачно. Его ловили, били и возвращали обратно. После очередной попытки побега — 22 марта — мужчину догнали на машине, снова избили и бросили в степи умирать.

До ближайшей трассы ему пришлось добираться ползком. На дороге жителя Ставрополья заметил водитель и отвез в астраханскую больницу. Врачи прооперировали бывшего пленника. В реанимации он провел трое суток.

«Вызвал скорую, дождался, меня погрузили и увезли», — рассказал мужчина.

Дмитрий вернулся в Ставрополь, за ним присматривает 72-летняя мать. Следователи начали проверку случившегося.