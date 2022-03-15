TikTok-пропаганда от внучек Байдена. Американских блогеров попросили обвинить Путина в высоких ценах на газ

Белый дом отчаялся в попытках оправдаться перед американцами за высокие цены на газ и обратился за помощью к звездам TikTok. С юными блогерами провели совещание по Zoom. Там пресс-секретарь Джен Псаки рассказала им, почему Россия якобы виновата в высоких ценах на бензин и газ. А те потом пошли снимать просвещающие видео в TikTok для своих подписчиков.

После того, как президент США Джо Байден запретил ввоз российских нефти, газа и угля, цены на топливо в стране полетели вверх. Американский лидер это прекрасно понимал, но заявил, что готов пойти на этот шаг в качестве ответа на проведение спецоперации по демилитаризации Украины.

Рост цен вызвал возмущение и отчаяние среди американцев. Рэп-исполнитель 50 Cent даже поделился в своих соцсетях видеороликом, на котором один темнокожий мужчина плачет из-за происходящего. В нем он рассказывал о том, что ему придется идти домой пешком, потому что ему теперь бензин не по карману. Более того он даже не может купить себе еды, так как цены на продукты тоже поднялись.

Источник фото: скрин из TikTok

Происходящее негативно сказывается на рейтинге Байдена, который и без того просел. В попытках хоть как-то исправить свое положение, он решил действовать через молодежь. Как сообщило издание Fox Business, на предыдущей неделе администрация президента пригласила на совещание через Zoom влиятельных блогеров-подростков из TikTok. Их целью было «проинформировать» молодых звезд о происходящем, чтобы они могли на своих страницах рассказать «о вторжении России на Украину» и обвинить Владимира Путина в повышении цен на газ.

The Washingtоn Post даже опубликовал 51-минутную видеозапись разговора между официальными лицами Белого дома и звездами социальных сетей, которая прошла 10 марта. Одной из 30 блогеров, присутствовавших на встрече, была 18-летняя Элли Зейлер. На нее в TikTok подписано более 10 миллионов человек.

Источник фото: телеканал «360»

Блогер спросила чиновников об инфляции и о том, что она означает для будущего страны и для молодежи. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки ответила на этот вопрос, объяснив инфляцию несколькими факторами — проблемами с цепочками поставок, пандемией и ростом стоимости энергии, которая, по ее первоначальному признанию, начала расти еще до начала спецоперации на Украине. Но когда дело дошло до цен на газ, она особо выделила Путина.

«Именно его действия, президента Путина, вызывают рост цен на газ. Вот что происходит», — подчеркнула Псаки.

Несколько дней спустя Зейлер опубликовала видео под названием: «Почему бензин такой дорогой?». В нем она рассказала о том, что ей удалось задать этот вопрос в Белом доме, а далее поделилась тем объяснением, которое услышала от официальных лиц. Она сказала, что первая, «очевидная причина», заключается в том, что спрос растет по мере того, как пандемия COVID-19 стихает и люди возобновляют путешествия.

Источник фото: скрин из TikTok

«Но разговор был преимущественно про Украину и Россию, так как это связано? Россия входит в тройку крупнейших производителей нефти, и это фактически является ее источником дохода номер один. Теперь, (из-за событий на Украине) никто не хочет с Путиным работать и заниматься международной торговлей», — заявила звезда TikTok.

В разговоре с The Washington Post Зейлер объяснила, что решила посетить встречу с Белым домом, потому что хотела передать своим подписчикам информацию в более удобоваримой форме. При этом стоит отметить, что контент юной звезды не базируется на актуальной повестке и никогда не касается политических тем. Обычно она снимает видео с танцами, позированиями в модных нарядах и пранками.

Зейлер не единственная, кто после встречи опубликовала видеоролик со схожим заходом. Блогеров Белый дом нашел через организацию Gen-Z for Change, которая объединяет под собой влиятельных лиц. Компания также написала о встрече в своем Twitter, отметив, что разговор был сосредоточен на «стратегических целях правительства США на Украине, чтобы мы могли лучше опровергать дезинформацию».

Источник фото: скрин из Twitter

«Как коалиция, которая охватывает полмиллиарда человек, мы благодарны, что Белый дом решил работать с нами, чтобы информировать людей», — заявила Gen-Z for Change.

Роб Флаэрти, директор по цифровой стратегии Белого дома, во время встречи также сказал, что рассматривает охват аудитории блогеров как «критически важный путь» для американской общественности.

Ранее Politico сообщал, что Байден опирается на помощь своих молодых внучек в вопросе того, как достучаться до своих юных избирателей. Все, что президент делает в цифровом пространстве, он делает лишь, потому что ему об этом говорят они.