Маски сняты. Можно ли говорить о конце пандемии из-за отмены ограничений

Москва и Подмосковье отменили обязательное ношение масок в транспорте и общественных местах. Кроме того, в российской столице и области сняли и другие ограничения по COVID-19. Однако медики советуют не забывать о социальной дистанции и, когда придет время, пройти ревакцинацию.

Отмена ограничений

Утром 15 марта правительство Московской области отменило ряд ограничений, связанных с COVID-19. Теперь гости и жители столичного региона не обязаны носить маски и соблюдать социальную дистанцию в транспорте и общественных местах. На предприятиях и организациях Подмосковья также отменили обязательное измерение температуры для сотрудников и посетителей.

Отмена большинства антиковидных мер связана с улучшением санитарно-эпидемиологической обстановки. Заместитель мэра столицы Анастасия Ракова рассказала, что за минувшую неделю заболеваемость COVID-19 и уровень госпитализаций в городе снизились еще на 40%. После дезинфекции в больницах, по ее словам, появятся новые койки. Кроме того, три КТ-центра возобновят прием пациентов.

Обязательное ношение масок и перчаток в связи с пандемией коронавируса в России ввели в мае 2020 года. Нарушителям грозил штраф в пять тысяч рублей. В октябре того же года Роспотребнадзор запретил пускать в столичный общественный транспорт пассажиров без средств индивидуальной защиты. Летом 2021 года от обязательного ношения перчаток решено было отказаться.

Постепенный отказ от QR-кодов

Начиная с 3 марта в Москве и Подмосковье отменили QR-коды и все ограничения на посещение объектов общественного питания, театров, музеев, а также концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, просветительских и спортивных мероприятий. При этом маски до сегодняшнего дня оставались обязательными.

Самой первой от использования QR-кодов в общественных местах отказалась Мурманская область. Это произошло еще 18 февраля. Днем позже к ней присоединились Удмуртия и Башкортостан: они также отменили электронные пропуска для посещения кино и театров, ресторанов, фитнес-клубов и других общественных мест, где собираются менее 500 человек, написал сайт b2b.ostrovok.ru.

С 21 февраля Татарстан и Кировская область также отказались от использования QR-кодов в заведениях общепита, культурных учреждениях, а также при проведении спортивных мероприятий. С 28 февраля все ограничения, связанные с работой МФЦ и ЗАГСов, аттракционов и гостиниц, были сняты в Калининградской области. С 1 апреля там снимут и ограничения для гостиниц по приему и размещению групп детей.

В марте QR-коды стали ненужными в Рязанской, Омской, Челябинской, Вологодской и Самарской областях, Тольятти и Красноярском крае. Последними перед столичным регионом цифровые документы о наличии антител или прививок отменили Санкт-Петербург и Ленинградская область.

Ревакцинация продолжается

Вирусолог, главный научный сотрудник НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал «360», что отмена масочного режима в столичном регионе является административным распоряжением. Говорить, что пандемия окончена, по его мнению, еще рано. Это решение имеет право озвучить только Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

«Отмена ограничений, связанных с коронавирусом, означает то, что в России не будут штрафовать за отсутствие масок. Так сказать, государство больше не будет этим заниматься. Но коронавирус никуда не ушел, и десятки тысяч людей у нас в стране каждый день все еще заболевают. Конечно, эпидемия идет к концу, это очевидно, но говорить о ее окончании еще нельзя», — отметил он.

По его словам, сознательным людям стоит продолжать придерживаться санитарно-эпидемиологических мер, которые действовали в стране. К ним относится ношение масок, соблюдение социальной дистанции в людных местах. Вирусолог отметил, что прививка и ревакцинация по-прежнему являются обязательными. Их стоит делать безо всякого давления со стороны государства.

«Но, конечно, никаких государственных отмен по вакцинации нет, государство продолжает поддерживать вакцинацию», — подчеркнул вирусолог.

Инфекционист Юрий Венгеров подтвердил, что пандемия постепенно сходит на нет и маски действительно перестали быть необходимы для защиты от COVID-19. Врач подчеркнул, что снятие ограничений не отменяет ревакцинации, особенно для той части населения России, здоровье которой особенно уязвимо.

«Если полугодичный срок прошел, людям с хроническими болезнями и пожилым непременно нужно ревакцинироваться. Тем же, кто еще ни разу не делал прививку, уже можно обойтись без нее — скорее всего, они уже не заболеют», — отметил он.