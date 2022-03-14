«Я ничего не ел сегодня, Джо». Рыдающий американец обругал Байдена из-за высоких цен на топливо

Выросшие цены на автомобильное топливо на заправках в США довели местного жителя до слез. Он заявил, что теперь не может купить еды, так как цены на продукты взлетели из-за роста цен на бензин. Соответствующее видео опубликовал американский рэп-исполнитель 50 Cent.

На опубликованных кадрах видно, что американец громко ругается на президента США Джо Байдена, который допустил повышение цен на бензин.

«Я ничего не ел сегодня, Джо. Ты знаешь почему? Из-за бензина! Представь, у меня есть машина, Джо. Но посмотри на меня. Мои ноги на земле! Мне приходится ходить по улице в своей стране! Потому что цены на бензин очень высокие! Почему ты делаешь это с нами, Джо?» — задал вопрос плачущий мужчина.

Сам рэпер добавил к опубликованному видео комментарий, что Байден потерял все. Исполнитель призвал своих подписчиков «снова сделать Америку великой».

Президент США Джо Байден на минувшей неделе запретил ввоз российских нефти, газа и угля. Он заявил, что такое решение приведет к повышению цен на топливо на внутреннем рынке, но Вашингтон готов пойти на этот шаг в качестве ответа на проведение спецоперации по демилитаризации Украины.

Страны Евросоюза не намерены прекращать поставки российских энергоносителей. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после саммита лидеров ЕС. Он подчеркнул, что санкций на российские нефть и газ не будет.