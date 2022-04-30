Терпение России лопнуло

Западные страны привыкли к собственной безнаказанности в условиях отсутствия реакции России на расширение блока НАТО, но в последнее время терпение РФ лопнуло. В нынешних условиях специальной операции России стоит действовать более жестко и переходить к атаке на центры принятия решений, по украинским войскам, которые находятся в Киеве. Об этом заявил политолог и военный эксперт Евгений Михайлов. Далее — прямая речь собеседника «360».

Думаю, они просто привыкли к отсутствию ответа на продвижение блока НАТО в сторону России. Мы все время заявляли, что они нарушили то или это. <…> Они привыкли к безнаказанности. Сейчас, когда российская армия стала проводить специальную операцию на Украине, для них это был шок. Они ожидали, но до последнего не верили, что мы решимся на подобные вещи.

Эти заявления западных лидеров, представителей, в последнее время неосознаны. Они не осознают в полной мере, что слова Владимира Путина о том, что без России мира не будет, они осуществимы. Они не верят, что мы нанесем удар. Уверен, что они прекрасно знают нашу военную доктрину, но они испытывают терпение. До какой поры они будут это испытывать?

Источник фото: РИА «Новости»

Сомневаюсь, что они нанесут удар, Европа привыкла за чужой счет жить хорошо, и сложно представить, что они начнут масштабные боевые действия, но провоцировать нас будут до последнего. Не думаю, что мы ответим ядерным ударом на слова кого-то из политиков. Но в боевую готовность наша «ядерная триада» давно приведена и на Западе это знают.

Западные страны не пойдут на ввод войск на Украину

Я жду, когда же наступит тот момент, как в Карибском кризисе. Когда сядем за стол переговоров и договоримся. Не говорю про Украину, для меня нет лидера Зеленского, это марионетка. Нам нужно говорить с его так называемыми «партнерами», нашими бывшими партнерами, сейчас недружественными.

Здесь можно иронизировать долго, мы все это позволяли, смотрели и сейчас приняли решение, это хорошо. От Зеленского ничего не зависит, его будут накачивать вооружением до тех пор, пока мы в Донбассе не уничтожим самую боеспособную группировку Украины. Тогда кого они будут накачивать? Тогда только вводить своих, но на это они вряд ли пойдут.

Пора нанести удары по Киеву

Многие военные эксперты давно говорят, что пора нанести удары по центру принятия решений и другим управляющим структурам киевской власти. Вполне вероятно, что будут приняты такие решения, если уже заявляют на уровне правительства. Мы слишком много церемонимся, пытаемся выглядеть хорошими в глазах тех, кто уничтожает собственное население. Мы жалеем население Украины, из-за этого гибнет еще больше наших военных, от того, что мы сберегали инфраструктуру, мирное население, а украинцы этого не делают.

Они взрывают мосты, убивают собственное население. Думаю, настала пора принятия более жестких решений, нанесения ударов по центрам принятия решения.

Я прямо скажу: нужно бомбить Киев. Именно Генштаб, разведку, другие структуры. Уже хватит, поиграли. Об этом уже население говорит, люди, которые наблюдают за тем, что происходит на Украине, говорят: «Почему мы с ними церемонимся?» Евгений Михайлов.

Они наносят удары, пытаются прорываться вглубь России, значит, там еще есть техника. Самолеты проникают, значит, не все еще уничтожили. Нужно добивать, пресекать все это. Давно уже говорят, что нужно более масштабно разрушать инфраструктуру. Восстановим, потом все восстановим, если территории эти мы будем восстанавливать.

Источник фото: РИА «Новости»

Сейчас нужно ничего не жалеть, чтобы не могли подвезти военную технику, наемников или западные частные военные компании, нужно работать. Фактически Украина делает тактику выжженной земли, мы же не пытаемся этого делать. Но сейчас нужно переходить к иным методам ведения войны.