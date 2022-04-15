Ответный удар по центру управления в Киеве предложили нанести в Госдуме

После обстрелов территории России со стороны ВСУ необходимо нанести ответный удар по центру управления в Киеве. Об этом заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет.

«Нанеся удар по поселку в Брянской области, Киев в очередной раз показал свою трусливую террористическую сущность, направленную против мирных граждан, детей, женщин и стариков. Считаю, что пора нанести ответный сокрушительный удар по центру управления и принятия решений в Киеве», — привело слова Шеремета РИА «Новости».

По мнению депутата, украинские националисты решили выступить против мирного населения, осознавая неминуемость своего поражения. При этом он выразил уверенность, что подобные действия не сойдут украинцам с рук.

«Пора прекратить их чаепития с заезжими западными кураторами», — заключил депутат Госдумы.

Ранее украинские военные обстреляли Брянскую и Белгородскую области. Также два вертолета Украины вторглись в воздушное пространство России, написал RT. По факту обстрела Следственный комитет РФ завел уголовное дело и приступил к расследованию.