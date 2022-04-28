Работу систем ПВО над Белгородом сняли на видео

В небе над Белгородом заметили яркие вспышки. Горожане предположили, что начали работу системы ПВО. Позднее эту информацию подтвердил руководитель пресс-службы губернатора Белгородской области Иван Брызгалин.

Кадры происходящего появились в социальных сетях. По мнению местных жителей, над Белгородом сбивают украинские беспилотники.

Накануне горожане тоже заметили полет ракеты и вспышку в момент того, как ПВО сбили БПЛА Украины. Предположительно, в результате одного из ударов в селе Старая Нелидовка загорелся склад боеприпасов. Пострадавших в результате пожара не было.

Несколькими днями ранее ФСБ задержала в Белгородской области двух диверсантов, которые отправляли сведения о российских военных на украинский сайт «Миротворец». Мужчины пытались связаться с сотрудниками СБУ для организации диверсий.