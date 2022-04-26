Белый дом призвал снизить число заявлений о ядерной войне

В последнее время появилось большое количество заявлений об использовании ядерного оружия. Это заставило вспомнить простую мысль: победителей и проигравших в этом противостоянии не будет. Об этом в ходе брифинга заявила пресс-секретарь администрации президента США Джен Псаки.

Она подчеркнула, что многие из американских деятелей, которые отвечают за национальную безопасность, тоже повторяли эту мысль. Они подчеркивали, что использование ядерного вооружения несет угрозу всем.

«Наша цель, очевидно, по-прежнему состоит в том, чтобы призывать к снижению накала риторики относительно этого», — заявила Псаки.

Представитель Белого дома добавила, что это необходимо сделать, чтобы не доводить ситуацию до эскалации.

Свое заявление об использовании ядерного вооружения сегодня сделал министр обороны США Ллойд Остин в ходе выступления в Германии. Он подчеркнул, что сейчас перед всеми стоит задача не допустить, чтобы конфликт на Украине вышел из-под контроля и привел к использованию ядерного оружия.

Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что опасность ядерной войны сегодня существует и недооценивать ее нельзя. Он подчеркнул, что Россия вместе с остальными странами, обладающими этим видом вооружений, придерживаются принципиальной позиции. Они считают, что атомная война недопустима. При этом есть стороны, которые заинтересованы в искусственном разжигании этой угрозы.