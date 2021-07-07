Некоторые эксперты считают, что президент Украины Владимир Зеленский фактически не имеет власти над армией страны. По их словам, положение дел внутри республики трудно назвать стабильным, сообщило ИА Nation News.

Отставной подполковник Народной милиции ЛНР Виталий Киселев рассказал, что на бумаге ВСУ находятся под контролем МВД Незалежной, однако само министерство давно подчиняется Америке и Британии. Зеленский, по его словам, продолжает занимать этот пост лишь номинально, написало издание «Новости Украины».

Киселев отметил, что нынешний президент выполняет роль «клоуна и марионетки». Причем такое положение главы государства не является тайной для простых бойцов. Все в армии знают, что Зеленский не имеет никакой власти над военнослужащими Украины.