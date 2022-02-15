Скандал с Валиевой бросил тень на WADA. Опять

Ситуация с Камилой Валиевой заставила даже иностранные СМИ говорить о нелогичности действий WADA и о том, как организация потеряла доверие. Многие уверены, что организация запуталась в собственном клубке противоречий, ведь выявленный у Валиевой препарат не только не улучшает спортивные показатели, но может ухудшить их. Тем временем Валиева уже доказала, что является лучшей.

Препарат, который делает только хуже

У России довольно давно сложились натянутые отношения со Всемирным антидопинговым агентством (WADA). Однако после скандала с недопуском к соревнованиям фигуристки Камилы Валиевой против организации выступили даже западные СМИ. В The Washington Post вышел материал, в котором колумнистка Сэлли Дженкинс заявила: «Дело Камилы Валиевой — это обвинение антидопинговой системе, а не ей».

По мнению Дженкинс, найденный у россиянки препарат триметазидин никак не может улучшить спортивные показатели. А вот побочные эффекты могут лишь ухудшить их, вызвав сонливость, головокружение, депрессию и даже жжение в желудке. Более того, глава дисциплинарной комиссии МОК Денис Освальд на брифинге заявил, что триметазидин попал в организм Камилы Валиевой с неким продуктом, который употреблял ее дедушка.

Дженкинс назвала произошедшее моральной катастрофой, в результате которой обвинили невиновного человека. Автор статьи уверена, что история Валиевой в очередной раз разоблачила WADA и показала сомнительные решения касательно допинга, произвольное преследование спортсменов и бесконечные юридические махинации.

«WADA, как обезумевшая кошка, болтает об этом деле, запутавшись в своих обычных клубках противоречивой нелогичности. <…> Это типично для невыносимой неряшливости WADA (и, возможно, политизации), на которую спортсмены жаловались годами. <…> До этого теста и после него Валиева прошла другие, которые, по-видимому, были чистыми, в том числе в самом Пекине, где она продемонстрировала совершенно безупречное выступление в командном зачете. <…> Система тестирования напортачила, и нет ни одной причины наказывать Валиеву», — написала журналистка.

WADA не успевает

К WАDА действительно достаточно много вопросов, потому что в организации налицо наличие двойных стандартов. Она не всегда успевает за развитием рынка фармацевтики и новых технологий и всегда может четко разделять, что является допингом, а что нет. Об этом «360» рассказала политтехнолог Алена Август.

«Допустим, в ситуации с нашей спортсменкой тот компонент, который назвали запрещенным, на самом деле если и влияет на результат, то не с лучшей стороны. Если мы пьем аспирин или таблетки от кашля, то явно это не допинг. <…> Мы видим, как по-разному решаются ситуации. В отношении одной страны это так решается, в отношении другой — иначе. Спортивному сообществу хотелось бы, чтобы это работало неумолимо. Если есть правило, оно работает. Правила должны быть разумными и едиными для всех», — пояснила Август.

По ее словам, репутацию WADA сложно назвать безупречной. Это подогревают истории, подобные скандалу вокруг Валиевой. Ведь зачастую организация раздувает тот или иной случай до уровня международного скандала, но позже оставляет многие подобные ситуации без решения.

Момент, который бросил тень

В ситуации с Валиевой есть один большой нюанс, который бросает тень на работу WADA. Так считает доцент МГИМО МИД РФ, руководитель информационного офиса Совета Европы в РФ Николай Топорнин.

«Валиева сдавала допинг-тест 25 декабря. Допинги всех наших олимпийских атлетов проверяются зарубежными лабораториями. Российскому антидопинговому агентству доверия нет. Допинг-пробу проверяли в Стокгольме. Понятно, если бы нашли допинг, то должны были максимально быстро проинформировать в том числе Международный олимпийский комитет для того, чтобы ее не допускали к соревнованиям. Но на деле получилось так, что она выступила в командных соревнованиях по фигурному катанию, а информация о допинге была объявлена лишь 8 февраля», — пояснил Топорнин.

Из-за этого, по его словам, возник логичный вопрос к организации: что делали специалисты лаборатории в Стокгольме почти полтора месяца. При этом эксперты сослались на болезни и праздники, отметил политолог.

«Это никого не волнует, когда на носу крупнейшее спортивное мероприятие — Олимпиада. И когда мы знаем, что Валиева, явный претендент на золото и в командных, и в индивидуальных соревнованиях, то есть это две золотые медали. <…> Вдруг информация задерживается и выпускают ее только в разгар соревнований. Это бросает тень на WADA. Получается, ее структурные подразделения, в данном случае в Стокгольме, отработали очень плохо. Можно подозревать, что были закулисные интриги», — подчеркнул Топорнин.

Он отметил, что за это организации еще придется оправдываться перед мировым сообществом.

Скандалы с WADA

Россияне остались без флага и гимна

В 2019 году организация на четыре года отстранила сборную России от крупных соревнований. Так, россиянам запретили участвовать в Олимпиадах в Токио и Пекине, а также в футбольном ЧМ-2022 в Катаре.

То есть официально даже сейчас, на Играх в Пекине, России нет. Для обозначения российских атлетов используют аббревиатуру ROC (Russian Olympic Committee). Вместо национального флага на спортивных стадионах развевается флаг ОКР, вместо гимна — музыка Чайковского.

Также Россия не имеет права проводить у себя крупные международные соревнования и даже подавать заявки на их проведение. Тем временем спортивные руководители и российские чиновники не могут посещать ЧМ и Олимпиады.

Мельдоний

При этом история бесконечных разбирательств с допинг-тестами началась еще в 2015 году. Тогда произошел один из крупнейших допинговых скандалов.

В начале 2014 года в USADA поступило анонимное сообщение о том, что атлеты Восточной Европы используют в качестве допинга мельдоний — созданный в советской Латвии препарат. В итоге WADA включило его в список запрещенных начиная с 1 января 2016 года. От этого пострадал ряд российских спортсменов.

WADA начало расследование и приостановило работу Московской антидопинговой лаборатории и решило, что РФ скрывало допинговые нарушения.

После этого последовал ряд жестких санкций в отношении российского спорта. На Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро сборная России выступала в усеченном составе — также из-за допингового скандала. А 2018-м — без флага и гимна. При этом в апреле 2016-го WADA смягчило требования в отношении допинговых проб на мельдоний, приняв во внимание длительный срок вывода вещества из организма.