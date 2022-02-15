Глава комитета МОК рассказал, как запрещенный препарат оказался в организме Валиевой

Запрещенный препарат триметазидин мог попасть в организм российской фигуристки Камилы Валиевой с продуктом, который употреблял ее дедушка. Об этом рассказал глава дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) Денис Освальд.

Слова Освальда привел в Twiiter журналист Том Шад. По его словам, после брифинга спортивный чиновник сказал, что аргументом Валиевой в пользу отмены ее отстранения было то, что вещество попало в ее организм с продуктом, который принимал ее дедушка.

Накануне Спортивный арбитражный суд допустил Валиеву к личным соревнованиям на Олимпиаде в Пекине. Турнир пройдет 15 февраля.

Запрещенный препарат нашли в допинг-пробе фигуристки, который она сдала еще 25 декабря прошлого года. В Российском антидопинговом агентстве сообщили, что результаты анализа предоставили только в феврале, потому что в лаборатории были заминки из-за очередной волны коронавируса и болезни сотрудников. При этом в РУСАДА напомнили, что результаты должны были быть готовы до начала Олимпиады.