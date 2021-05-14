Сутки на свободный WhatsApp. Мессенджер дал пользователям последний шанс согласиться на продажу личных данных

WhatsApp вынуждает пользователей принять новое соглашение. По новым правилам все данные о пользователе, включая и геолокацию, будет получать Facebook. С помощью этой информации корпорация сможет точнее подбирать рекламу. И отказ от WhatsApp не выход — эксперт уверен, что скоро так будут поступать все мессенджеры.

До 15 мая пользователи WhatsApp могут еще успеть принять новые условия мессенджера. Тех, кто откажется, обещают продержать на плаву еще пару недель, чтобы люди смогли сохранить контакты и при желании экспортировать историю чатов. Впоследствии пользователи уже не смогут отправлять и получать сообщения.

Мессенджер выпустил обновленное пользовательское соглашение 8 января. Там говорится, что полученная информация будет доступна всему семейству приложений корпорации Facebook, которая купила WhatsApp в 2014 году. Так пользователям смогут точнее подбирать персональную рекламу, подходящий контент и персональные услуги.

При этом программа будет фиксировать данные геолокации, а также сведения об установке и удалении программ, принадлежащих Facebook. Это не слишком понравилось пользователям разных стран, которые в ответ принялись удалять WhatsApp и переходить для общения на другие мессенджеры.

Реклама без обязательств

Генеральный директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин в беседе с «360» отметил, что каждое программное обеспечение, которое обрабатывает данные пользователя, имеет пользовательское соглашение, в котором описываются правила применения продукта.

«Как правило, коммерческие продукты стремились минимизировать ущерб от негативного применения программного обеспечения. Но web-сервисы пошли дальше: почти у всех мировых площадок с большой базой подписчиков соглашения содержат такие пункты: „мы можем обрабатывать ваши данные и делиться ими для того, чтобы наш сервис становился лучше“», — рассказал эксперт.

Но, как уточнил Арсений Щельцин, по факту это сбор поведенческих характеристик людей для последующего использования данных в рекламе. Причем необязательно на своей площадке — компании могут делиться информацией о своих пользователях с другим сервисом, чтобы эти сети лучше таргетировали рекламу.

«При этом они не несут никакого ущерба, если вы вдруг потеряли доступ, информацию, бизнес. Даже самые раскрученные страницы они могут заблокировать по своему желанию. У любой интернет-площадки есть собственные правила с трактованием этики, полезности, цели сообщества и так далее», — объяснил Арсений Щельцин.

По его словам, за любой проступок или действие, выходящее за рамки стандартного, пользователя могут заблокировать. Допустим, кто-то создал самую большую и очень популярную группу. Но социальная сеть посчитала, что это риск — лучше много маленьких. Группу удаляют, а пользователя блокируют. И это вполне легально.

Сервис для денег

Арсений Щельцин заметил, что в последнее время от интернет-площадок требуют более четкого объяснения их работы и обработки данных. Так что новое соглашение у WhatsApp включает в себя все то же самое, что и было ранее. Просто теперь нюансам работы мессенджеров придана большая гласность.

«Тот же Facebook Messenger, например, запрашивает доступ ко всей телефонной книге. Сервисы превращается чисто в добычу денег, максимально конвертируя данные об интересах, общении, передвижениях, предпочтениях пользователей для последующих рекламных предложений», — сказал эксперт.

Щельцин подчеркнул, что сегодня профиль человека в соцсети может стоить дороже, чем этот человек зарабатывает. Ведь компании готовы платить даже за потенциальных клиентов, которым покажут рекламу. И тот же Facebook откровенно зарабатывает на своих пользователях. У людей остается простой выбор: согласиться с этими правилами или нет.

Голос меньшинства

По словам Арсения Щельцина, люди могут выбрать другой сервис. Но рано или поздно к такой же политике придут все мессенджеры. Эксперт отметил, что сегодня мы живем при капитализме, а его главная задача — монетизация всего.

«Думаю, что слова о том, что WhatsApp обречен, — громкий голос меньшинства. Большинство людей все устраивает, они готовы делиться данными, потому что переход на другую платформу требует времени и анализа. Людям гораздо проще идти по прямой дорожке», — сказал Арсений Щельцин.

Эксперт подчеркнул, что если пользователи задумаются и поймут, что социальные профили вполне могут играть против них в долгосрочной перспективе, тогда мессенджер обречен. Но в реальности человек задумывается максимум о завтрашнем дне. Так что для WhatsApp нет никакого риска потерять своих пользователей.

Арсений Щельцин напомнил, что международные платформы не могут качественно хранить доверенные им данные: совсем недавно миллионы аккаунтов пользователей Facebook были взломаны и выложены в Сеть. Так что, пользуясь мессенджерами и соцсетями, разумно помнить о некоторых правилах гигиены: не раскрывать свою личную жизнь и частные интересы.

Письма счастья

Незадолго до дня икс соцсети и непосредственно сам WhatsApp наводнили письма с фейковыми новостями о том, что мессенджер станет платным. Неизвестные доброжелатели представлялись директорами компании и объясняли, что плату не станут списывать лишь с того, кто перешлет сообщение еще 10 адресатам. Типичные письма счастья многие восприняли довольно серьезно.

Арсений Щельцин пояснил, что у такой доверчивости несколько причин. Во-первых, люди доверяют чатам несколько больше, чем официальным источникам. И когда они видят полезную, по их мнению, информацию, то совершенно искренне хотят ею поделиться. Это форма социальной коммуникации.

«Во-вторых, цифровые технологии развиваются гораздо быстрее, чем мы можем это осознать. Мы уже принимаем их как данность, умеем пользоваться, но не представляем, как это работает. Нужно повышать грамотность, чтобы люди понимали, что подобные сообщения просто не смогут повлиять на огромную корпорацию, на которую даже Роскомнадзор не может повлиять», — сказал эксперт.

Щельцин также заметил, что последствия такой цифровой неграмотности могут аукнуться в самых разных сферах. Например, человек может зарегистрироваться на каком-то сайте и, думая, что там все надежно и честно, передать свои персональные данные мошенникам.