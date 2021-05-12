Функционал WhatsApp обрежут тем, кто не примет обновление 15 мая

Пользователям WhatsApp придется принять обновленное пользовательское соглашение, чтобы получить доступ ко всему функционалу мессенджера. В противном случае после 15 мая его ограничат.

Предупреждение WhatsApp опубликовал на своем сайте. В публикации указано, что через несколько недель напоминание об обновлении уже нельзя будет отклонить.

«Начиная с этого времени функциональность WhatsApp будет ограничена до тех пор, пока вы не примете обновление. Эти произойдет не у всех пользователей одновременно», — отмечено в материале.

Пользователь лишится доступа к списку чатов, но по-прежнему сможет отвечать на входящие звонки — как в формате видео, так и в аудио. При включенных уведомлениях удастся прочесть или ответить на сообщение, а также перезвонить при пропущенном звонке.

«Через несколько недель ограниченной функциональности вы больше не сможете получать входящие звонки и уведомления, и WhatsApp прекратит отправку сообщений и звонков на ваш телефон», — подчеркнула команда мессенджера.

Историю чатов позволят экспортировать, как и посмотреть отчет об аккаунте. Если не принять обновление, его не удалят. Новые правила WhatsApp вступают в силу с 15 мая.