Эксперт уличил WhatsApp в передаче данных пользователей в Facebook без их согласия

WhatsApp лукавит, анонсируя новые изменения о шифровке данных пользователей. По факту они уже давно передаются в Facebook, рассказал эксперт инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы Игорь Бедеров.

Он напомнил, что мессенджер уже несколько лет принадлежит Facebook и отправляет туда переписки, фото и локации своих юзеров, сообщило РИА «Новости».

«То есть все те данные, которые компания декларирует в настоящих изменениях, фактически уже давно передаются», — рассказал Бедеров.

По словам специалиста, цель такого слива — увеличение числа анализируемых пользователей. Чем больше данных анализирует экосистема сервисов FB, тем более точный таргетинг компания может предложить своим клиентам. А реклама — это то, на чем и зарабатывает Facebook.

Бедеров подчеркнул, что пользователям следует смириться с тем, что никакой приватности в WhatsApp нет и вся доступная информация о них попадет в FB.

«Все личные данные будут проанализированы и проданы рекламодателям с тем, чтобы нам попытались продать именно то, что нам якобы нужно», — заключил он.

Ранее WhatsApp несколько раз предупредил, что с 15 мая ограничит свой функционал для тех, кто не примет обновленное пользовательское соглашение.